7개월 만에 여야 대표와 한자리

이재명 대통령이 7일 여야 대표를 청와대로 초청해 중동 전쟁으로 인한 민생 충격을 완화하기 위한 방안 등을 협의하기 위해 '여야정 민생경제 협의체 회담'을 연다.

이날 회담은 오전 11시 30분부터 오찬을 겸해 진행된다. 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표를 포함해 한병도 민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표도 함께한다. 정부에서는 김민석 국무총리가, 청와대에서는 강훈식 대통령 비서실장과 홍익표 정무수석이 참석한다. 이 대통령이 장 대표를 청와대에서 만나는 것은 지난해 9월 8일 이후 7개월여 만이다.

회담의 별도 의제는 없다. 중동 전쟁으로 인한 민생 충격을 극복하기 위한 방안을 비롯해 각종 입법 과제 등이 논의 테이블이 오를 가능성이 크다. 특히 이 대통령은 '전쟁 추가경정예산(추경)안'의 신속 처리를 당부할 것으로 보인다. 앞서 홍익표 정무수석은 회담 개최 사실을 알리면서 "중동 전쟁에 따른 경제 상황이 주로 다뤄지지 않겠느냐"고 설명했다.

민생 입법 이외에 개헌과 부동산 정상화 정책에 대한 대화도 오갈 가능성이 있다. 정부는 전날(6일) 이재명 대통령이 청와대에서 주재한 국무회의에서 '대한민국헌법 개정안' 공고안을 심의·의결했다. 정부는 이날 개정안에 대해 "헌법 제명을 한글화하고, 부마 민주항쟁과 5·18민주화운동을 헌법 전문에 명시하며, 계엄에 대한 국회의 승인권을 도입하고, 국회의 계엄해제요구권을 계엄해제권으로 강화하며, 국가의 지역 간 격차 해소와 균형발전 의무를 명시하는 내용"이라고 설명했다.

이 대통령도 야당의 초당적인 협조를 구했다. 이 대통령은 "이번만큼은 가능한 수준이라도 개헌의 물꼬를 틀 수 있도록 초당적 협력이 필요하다"며 "(헌법 개정안의) 5·18 민주화 운동, 부마항쟁 헌법 전문 반영은 여야 간 이견이 없고 또 제1야당인 국민의힘조차 수차례 명시적으로 헌법 전문에 반영하자고 주장해왔다"고 지적했다.

이어 이 대통령은 "계엄 요건을 강화하는 헌법 개정에 대해서도 이견이 없을 것"이라면서 "얼마 전 국민의힘 측에서도 계엄에 대해 반성의 뜻을 표한 바 있기 때문에 다시 그러한 국정 문란이 발생하지 않게 하는 건 이견이 없을 것으로 보인다"고 주장했다.

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또 이 대통령은 "지방자치 강화 부분도 역시 마찬가지로 이견이 없고 특별히 이해관계가 충돌할 가능성이 없다"며 "이렇게 명시적으로 모든 정치 세력이 동의했던 사안들에 대해서는 지방선거에 (투표를) 해서 동시에 개헌할 수 있을 것으로 보인다"고 강조했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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