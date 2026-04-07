경기 시흥시는 임병택 시장이 '제9회 전국동시지방선거' 시흥시장 예비후보로 등록하면서 4월 6일부터 6월 3일 자정까지 박승삼 부시장이 시장 권한대행을 맡아 시정을 운영한다고 7일 밝혔다.

박승삼 시흥시장 권한대행. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

시장 권한대행은 지방자치법 제124조 제2항에 따라 시장의 권한에 속하는 사무 전반을 수행하며, 시는 권한대행 체제에서도 행정의 연속성과 안정성을 유지해 시민 불편이 발생하지 않도록 한다는 방침이다.

박승삼 시장 권한대행은 6일 시청 다슬방에서 긴급 간부회의를 열고, 주요 정책과 현안 사업을 차질 없이 추진하며, 시정 공백을 최소화하기로 했다.

이날 회의에서는 ▲시정 공백 최소화 및 주요 현안의 차질 없는 추진 ▲중동 전쟁 장기화 등 대외 여건 변화에 따른 지역경제 상황 상시 점검 ▲고유가 피해지원금 등 민생 안정 대책의 신속 집행 ▲재난·재해 대비 등 시민 안전관리 강화 ▲공직자 선거 중립 의무 준수 및 공직기강 확립 등을 중점 추진 과제로 논의했다.

특히 국내외 경제 불확실성이 지속되는 상황을 고려해 소상공인과 취약계층의 지원을 강화하고, 정부 추가경정예산 편성 동향에 맞춘 대응과 함께 고유가 피해지원금 등 민생 지원사업의 적기 집행에 행정력을 집중할 계획이다. 아울러, 지역경제 동향을 상시 점검해 기업 경영 안정 지원에도 힘쓸 방침이다.

또한, 다중이용시설과 취약 시설에 대한 안전 점검을 강화하고 비상 대응체계를 재정비하는 등 시민 안전을 최우선으로 한 시정 운영을 이어갈 계획이다.

박승삼 시장 권한대행은 공직사회에는 선거 기간 중 정치적 중립 의무를 철저히 준수하고, 공직기강을 확립해 흔들림 없는 행정 추진체계를 유지할 것을 강조하며 "권한대행 체제로 전환되는 중요한 시기인 만큼, 행정의 안정성과 연속성을 확보하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

AD

이어 "모든 공직자가 중심을 바로 세우고 맡은 역할에 충실해 시민들이 불안이나 혼란을 느끼지 않도록 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>