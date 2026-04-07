하나금융, 전북혁신도시에 '통합금융거점' 구축

하나금융 자본시장 원루프 센터 신설

하나금융그룹은 전북혁신도시를 자본시장 전략 중심지로 선정하고, 자본시장 특화 기능이 집적된 통합 금융거점 구축에 나선다고 7일 밝혔다.

이번 계획은 하나금융의 자산운용·증권·수탁·기관영업 등 그룹의 자본시장 핵심 기능을 전북혁신도시 현지에 집적하고, 국민연금기금 연계 비즈니스와 지역 밀착 금융을 동시에 강화하는 것이 핵심이다.

우선 하나금융은 전북혁신도시를 자본시장 전략 거점으로 육성하기 위해 150여명 규모의 인력 재배치를 중심으로 단계적 기반 구축에 나설 계획이다. 구체적으로는 자산운용·대체투자운용·증권·은행(수탁영업) 등 하나금융의 자본시장 핵심 기능을 한데 모은 '하나금융 자본시장 원 루프(One-Roof)센터'를 신설한다. 또한 하나손해보험은 현재 전주시 완산구에 있는 호남권 콜센터를 전북혁신도시로 이전해 손님지원 기능을 집중한다.

지역 경제 활성화와 고용 창출을 위해 지역 인재 채용을 병행하고, 인력과 기능을 점진적으로 확충할 예정이다. 이를 통해 전북혁신도시를 중심으로 자본시장과 손님지원 기능이 결합된 운영 기반을 구축하고 벤처·혁신기업에 대한 투자 금융 지원을 강화할 계획이다. 향후 사업 확대에 따라 관련 기능과 영업 기반을 지속적으로 확충해 전북 전주를 국민연금기금 연계 금융의 실질적 거점으로 육성해 나갈 계획이다.

청년 일자리 지원 및 창업 생태계 활성화를 위한 성장 플랫폼 강화도 지원한다. 하나은행의 벤처 창업지원 프로그램 '하나원큐 애자일랩'을 통해 전북 지역 내 유휴 공간을 활용한 청년 창업가 전용 사무공간 개설, 전문가 멘토링, 하나금융 관계사와의 협업 및 직·간접 투자 연계 등 마중물 역할을 할 방침이다. 또 하나금융 사회가치 창출 프로그램인 하나 소셜벤처 유니버시티를 기반으로 전북 소재 주요 대학과 연계한 실전형 창업 교육도 이어나간다.

지역 소상공인 금융·비금융 지원을 위해 고효율 에너지 기기 및 디지털 전환 기기 지원, 사업장 간판 및 실내 보수 지원 등 전북 지역 골목상권 경쟁력 제고 사업을 추진한다. 또한 소상공인의 경영 환경 개선과 매출 기반 확충까지 포괄하는 전북 맞춤형 생산적금융 및 포용금융을 지속할 계획이다.

AD

이외에도 하나금융그룹은 지역사회와 함께하는 문화·교육 프로그램도 지속적으로 실시한다. 현재 하나금융은 전북 국민연금공단 야외 특설 무대에서 3년째 동행 콘서트를 하고 있고, 취약계층 아동·청소년 금융 문해력 및 디지털 격차 해소 교육 프로그램을 운영 중이다.

하나금융 관계자는 "전북은 대한민국의 자본시장 성장과 지역경제 활성화라는 목표를 동시에 달성할 수 있는 전략적 요충지"라며 "하나금융그룹의 자본시장 기능이 결집된 거점을 중심으로 고용, 창업, 소상공인 지원, 문화·교육까지 아우르는 종합 금융 생태계를 구축할 방침이다

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>