미 항공우주국(NASA)의 유인 달 탐사선인 아르테미스2호가 유인우주선 최장 비행기록을 경신했다.

블룸버그통신에 따르면 아르테미스2호는 6일(현지시간) 오후 1시56분 지구에서부터 24만8655마일(약 40만171㎞) 지점을 통과해 1970년 4월 아폴로13호가 세운 종전 최장 비행기록을 경신했다.

아르테미스2호에 탑승한 우주비행사인 제레미 핸슨은 기록경신 직후 "지구에서 가장 먼 거리를 이동한 인류 기록을 넘어선 가운데 인테그리티 선실에서 우리 선조들이 우주 탐사 과정에서 보여준 비범한 노력과 발자국에 경의를 표한다"며 "이 시점에 우리 세대와 다음 세대에 도전과제를 던진다. 이 신기록이 오래가지 않기를 바란다"고 말했다.

로리 글레이즈 NASA 탐사시스템 개발 부국장 직무대행도 "우리는 감히 더 높이 오르고, 더 멀리 탐사하며, 불가능한 것을 달성하려고 한다"며 "헌신은 단지 기록 경신만이 아니다. 이들은 대담한 미래에 대한 희망을 불어넣고 있다. 이들의 임무는 달 표면으로 돌아가겠다는 우리 약속을 지키고 달 기지를 만들어 머물기 위한 것"이라고 강조했다.

아르테미스2호는 달 표면에서 약 4000마일(6437㎞) 떨어진 지점에서 맨눈으로 달을 관찰하고 영상 및 사진 자료를 남기고 있다. 달 뒷편을 무인 장비가 아닌 사람의 눈으로 확인하는 것도 이번이 처음이다.

AD

아르테미스2호 승무원들은 오리엔탈레 분지 북서쪽에 위치한 분화구에 우주선의 애칭인 '인테그리티'라는 별명을 붙였다. 또 다른 분화구에는 사령관인 리드 와이즈먼의 사별한 아내 이름을 따 캐럴이라는 이름을 붙이기도 했다. 해당 지명은 국제천문연맹(IAU)에 정식으로 제출될 예정이다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>