「담배사업법」 개정·일반 담배와 동일 규제

금연구역 단속 및 가향 표시 금지

변화된 제도 정착에 행정력 집중

경북 상주시보건소는 오는 4월 24일부터 '담배사업법' 개정에 따라 기존 규제 사각지대에 있던 합성 니코틴 전자담배가 일반 담배와 동일한 수준의 엄격한 규제를 받게 된다고 밝혔다.

이번 법 개정은 연초의 잎뿐만 아니라 니코틴을 원료로 제조된 모든 제품을 담배로 규정함에 따라, 관내 유통되는 모든 합성 니코틴 액상형 전자담배도 시행일부터는 반드시 변경된 법규를 준수해야 한다.

상주시보건소 전경사진/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

주요 변화로 전자담배 소매인의 의무 사항이 강화된다. 모든 전자담배 용기 및 포장지에는 넓이의 50% 이상 크기로 경고 그림과 문구를 반드시 표기해야 하며, 이를 위반해 판매할 경우 처벌을 받게 된다. 또한 제품 포장이나 광고에 과일 그림, 향기 명칭 등을 사용하는 가향 물질 표시 행위가 금지되며, 위반 시 500만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

시민들의 실생활에도 변화가 생긴다. 합성 니코틴 전자담배 역시 법적 담배로 간주하여 금연 구역 내 흡연 시 10만원 이하의 과태료 부과 대상이 된다. 아울러 여성·청소년 대상 판촉이나 SNS를 통한 광고도 엄격히 제한된다. 그동안 규제 밖에 있던 합성 니코틴은 이번 법 시행을 기점으로 유해성분 정보 공개와 제세부담금 부과 등 일반 담배와 동일한 관리 체계에 놓이게 된다.

상주시보건소는 법 시행에 앞서 관내 판매점을 대상으로 집중 지도·점검을 실시하고, 전광판 등을 통해 시민 혼란을 최소화할 계획이다. 김민선 건강증진과장은 "이번 법 시행으로 담배 관리 사각지대가 해소될 것으로 기대한다"며 "판매자와 시민들께서는 불이익을 당하는 일이 없도록 규정을 철저히 준수해 주시길 바란다"고 당부했다.

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아울러 상주시보건소는 강화된 규제 시행과 더불어 시민들의 실질적인 금연을 돕기 위해 금연 클리닉을 통한 맞춤형 상담과 보조제 지원 서비스를 상시 운영하고 있다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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