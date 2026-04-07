부산보훈청, 10일 보훈회관서 개최



독립정신 계승·김구 선생 뜻 되새겨

부산지방보훈청이 대한민국임시정부 수립 107주년을 맞아 기념식을 연다.

부산지방보훈청(청장 이남일)은 오는 10일 부산보훈회관 7층 강당에서 '대한민국임시정부수립 기념식'을 개최한다.

이번 기념식은 "오직, 한없이 아름다운 나라"를 주제로 진행, 독립유공자 유가족을 비롯해 부산시장, 부산시교육감, 보훈단체장, 초등학생 등 160여명이 참석할 예정이다.

행사는 국민의례를 시작으로 대한민국 임시헌장 낭독, 기념사와 축사, 기념공연, 만세삼창 순으로 진행된다.

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이번 주제는 김구 선생의 저서 '백범일지'-'나의 소원'에 담긴 문구에서 인용한 것으로, 독립운동의 고난 속에서도 조국의 자주독립과 세계 속의 대한민국을 염원했던 임시정부의 정신을 되새기는 의미를 담고 있다.

부산지방보훈청 관계자는 "1919년 대한민국임시의정원 회의를 통해 '대한민국'이라는 국호가 정해진 역사적 의미를 되새기는 자리"라며 "이번 기념식을 통해 대한민국임시정부의 법통과 정신이 미래세대까지 이어지길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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