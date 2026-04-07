경기도교육청, 27일까지 모집

유·초·중·고·특수학교 자녀 둔 학부모 대상

온라인 설문조사·정책 모니터링 등

다양한 의견 제안 활동 수행

경기도교육청(교육감 임태희)이 현장과 함께 만드는 경기교육 정책 실현을 위한 '2026년 경기 학부모정책 모니터단'을 공개 모집한다.

'2026년 경기 학부모정책 모니터단' 공개 모집 포스터. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

도교육청은 모니터단을 통해 교육정책 수립에서 시행의 모든 과정에 학부모 의견을 폭넓게 반영하고, 학부모-학교-교육청을 연결하는 소통 체계를 강화할 방침이다.

모집 대상은 도내 유·초·중·고·특수학교 자녀를 둔 학부모로 총 2566명을 선발한다. 활동 기간은 2026년 5월부터 2027년 2월까지며, 모집은 4월 1일부터 27일까지 진행한다. 선정 결과는 5월 8일 개별 안내할 예정이다

모니터단은 ▲교육정책 관련 온라인 설문 참여 ▲교육정책과 학부모 대상 프로그램 모니터링 ▲정책설명회·토크콘서트·간담회에서 의견 제안 등의 활동을 수행한다. 이를 통해 교육정책의 발굴, 집행, 결정, 평가의 전 과정에 학부모의 의견을 제시한다.

참여 희망자는 '학부모 온(On)누리' 누리집에서 회원가입 후 온라인으로 신청하고, 개인정보동의서를 제출하면 된다.

도교육청은 학부모정책 모니터단을 통해 수요자 중심 정책 소통을 강화하고, 다양한 의견을 체계적으로 반영해 정책의 실효성과 현장 적합성을 높일 계획이다. 또한 학부모-학교-교육청 간 신뢰와 공감을 확대하고 학부모의 적극적인 참여를 이끌 계획이다.

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한편 최종 선발된 학부모들은 교육부 학부모정책 모니터단으로도 병행 활동하게 된다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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