위원회 신설로 제도 운영 체계화

국내외 사업장에 숙련 인력 배치

공채·인턴 등 신규 채용도 병행

LS일렉트릭이 정년퇴직자의 약 3분의 1을 재고용하는 방식으로 기술 인력 운용을 이어가고 있다.

LS일렉트릭은 2010년부터 매년 정년퇴직자의 약 3분의 1을 재고용하고 있다고 7일 밝혔다. 핵심 기술 및 사업 경험을 보유한 숙련 인재 유출을 막고, 연구개발과 생산, 영업 전반의 연속성을 확보하는 인사 정책을 일관되게 시행하겠다는 취지다.

지난해에는 '정년 후 재고용 위원회'를 신설해 선발 기준과 운영 절차를 마련했다. LS일렉트릭 노사는 지난해 9월 글로벌 사업 확대를 위한 상생 협력 관계 강화를 위해 임금 및 단체협약을 회사에 모두 위임하고, 정년 후 재고용 위원회를 설치하는 데 합의했다.

LS일렉트릭의 정년 후 재고용 제도는 곧바로 사업과 생산의 경쟁력으로 이어지고 있다. 회사는 이들이 축적된 경험을 바탕으로 업무 적응 기간을 줄이고, 프로젝트 수행 과정에서 시행착오를 줄이는 데 기여하고 있다고 설명했다.

LS일렉트릭은 정년 후 재고용 확대를 본격화한다고 밝혔다. 사진은 LS일렉트릭 청주 공장에서 관계자들이 배전반을 최종 점검하는 모습. LS일렉트릭 AD 원본보기 아이콘

이들은 해외 사업에도 참여하고 있다. LS일렉트릭은 북미 배전반 제조 자회사 MCM엔지니어링II, 베트남 박닌 공장 등 해외 생산 거점에 영업, 연구개발, 생산 분야 재고용 인력을 전략적으로 파견해 모기업의 기술력과 운영 노하우를 이식하고 있다. 이를 통해 사업 초기 안정화 기간을 최소화하고, 현지 근무자들의 업무 역량을 빠르게 끌어올리는 데 기여하고 있다.

LS일렉트릭은 정부의 일자리 창출 정책에 발맞춰 청년 일자리 확대, 고용취약계층 채용에도 힘쓰고 있다. 매년 채용 규모 확대를 추진하는 가운데 지난 20년 간 신입사원 공채 제도를 유지해왔으며, 지역 우수 인재 확보를 위한 현장실습 인턴 프로그램도 함께 운영하고 있다. 이와 함께 장애 예술인, 제대 군인, 보훈 인력 등 고용취약계층 대상 채용도 이어가고 있다.

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LS일렉트릭 관계자는 "정년 후 재고용은 단순한 인력 운영 방식이 아니라 전력 인프라 '슈퍼사이클' 국면에서 안정적인 기술 경쟁력과 사업 역량을 확보하는 핵심 전략"이라며 "축적된 기술과 경험을 가진 기술 명장의 이탈을 막아 글로벌 전력 시장에서 주도권을 확실히 확보해 나가겠다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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