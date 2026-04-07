프리즘 ‘체크인 갈라 2026’ 참여… 라이브 특전·업그레이드·리조트머니까지

부산 해운대의 봄바다가 다시 여행객을 부른다.

파라다이스 호텔 부산이 봄 시즌을 맞아 상반기 최대 규모의 객실 프로모션을 선보인다.

이번 프로모션은 리테일 미디어 플랫폼 프리즘 (PRIZM)이 전국 주요 호텔을 선정해 진행하는 '체크인 갈라 2026(CHECK-IN GALA 2026)'를 통해 마련됐다.

판매 기간은 4월 7일부터 14일까지이며, 투숙은 4월 8일부터 7월 16일까지 가능하다.

7일 오후 8시부터 한 시간 동안 진행되는 라이브 방송에서는 시청자 전용 단독 혜택이 제공된다. 방송 중 상품을 구매하면 '씨메르'와 야외 오션스파 풀 등 주요 부대시설을 무료로 이용할 수 있으며, 인원 추가 비용도 면제돼 가족·친구와 함께하는 여행객의 부담을 낮췄다.

같은 날 정오부터 방송 시작 전까지는 '오픈런' 1박 패키지를 한정 특가로 판매한다. 본관 객실 예약 시 신관으로의 업그레이드 혜택과 함께 아쿠아바 떡볶이·부산어묵 세트, 리조트머니 2만5000원이 제공된다.

실속형 1박 패키지도 눈길을 끈다. 고객은 뷔페 레스토랑 '온 더 플레이트' 조식 2인 또는 라운지 올데이 서비스 2인 중 선택할 수 있으며, 각각 3만5000원 또는 5만원 상당의 리조트머니가 포함된다.

여유로운 휴식을 원하는 고객을 위한 2박 패키지는 혜택이 한층 강화됐다. 모든 상품 이용객에게 실내 사우나 이용권과 '바이레도 트래블 키트'가 제공되며, 조식 또는 라운지 이용 혜택과 함께 리조트머니 7만원이 포함된다. 일부 상품에는 객실 업그레이드 혜택도 기본 적용된다.

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모든 패키지 이용 고객은 오션스파 씨메르, 야외 오션스파 풀, 키즈빌리지, 피트니스 클럽 등 주요 시설을 무료로 이용할 수 있으며, 씨라이프 부산 아쿠아리움 입장권 40% 할인 혜택도 받을 수 있다.

호텔 관계자는 "고객 선호도가 높은 핵심 혜택을 집약한 패키지를 통해 봄 시즌 프리미엄 호캉스를 보다 합리적으로 즐길 수 있도록 마련했다"며 "라이브 방송과 기간 한정 혜택을 통해 특별한 경험을 제공하겠다"고 말했다.

파라다이스 호텔 부산 ’프리즘(PRIZM)’ 특별 방송 안내 이미지. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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