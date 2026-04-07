"美·이스라엘, 테러와 암살에 매달려"

이란 최고지도자인 세예드 모즈타바 하메네이가 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 정보수장 암살에 애도를 표하면서 미국과 이스라엘을 규탄했다.

6일(현지시간) 모즈타바 최고지도자는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 올린 성명에서 이스라엘 공습으로 사망한 혁명수비대 정보수장인 세예드 마지드 카데미 소장에 대해 애도의 뜻을 표명했다.

모즈타바는 "이스라엘과 미국이 연이은 패배 후 결국 테러와 암살이라는 수단에 매달라고 있다"며 "이란 지도부를 겨냥한 암살과 범죄가 우리의 행보를 저지하지 못할 것"이라고 강조했다.

앞서 혁명수비대는 정보기구(SAS) 책임자가 미국과 이스라엘의 공습으로 사망했다고 밝혔다. 이란의 반관영매체인 파르스통신은 이날 혁명수비대 성명을 인용해 카데미 소장이 미국과 이스라엘의 공격으로 사망했다고 보도했다

이스라엘의 카츠 이스라엘 국방장관도 이날 이란 공습을 계속하겠다고 강조하면서 "오늘 새벽 혁명수비대 정보국장을 제거했다"며 "이란 지도자들을 하나하나 추적해 제거하겠다"고 강조했다.

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한편 모즈타바는 개전 초 미국과 이스라엘의 공습에 폭사한 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 뒤를 이어 지난달 8일 이란 최고지도자로 선출됐지만 여전히 공개석상에 모습을 드러내지 않고, 육성도 공개하지 않은 상태다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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