용인시, 원삼면 ‘용인반도체클러스터’ 내 주요 도로

고문헌·지역 향토자료서 발굴한 교량·교차로 등 30곳

야광주교·순무지·중터·독촌 등 순우리말 지명 활용

용인의 미래와 지역의 문화·역사 새겨

세계 반도체 산업의 메카로 도약 중인 용인특례시가 첨단 산업단지에 지역의 역사와 숨결을 불어넣는다. 단순한 번호나 방위 대신, 수백 년 전부터 내려온 마을 이름과 설화를 도로 시설물 명칭으로 사용하기로 한 것이다.

'용인반도체클러스터 일반산업단지' 도로시설물인 독촌사거리. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

경기 용인특례시(시장 이상일)는 처인구 원삼면에 조성 중인 '용인반도체클러스터 일반산업단지' 내 주요 도로시설물 30곳에 대해 지역 유래를 담은 지명 제정 절차를 진행 중이라고 7일 밝혔다.

이번 지명 제정 대상은 교량 9곳, 지하차도 1곳, 교차로 20곳 등 총 30개 시설이다. 시는 SK하이닉스가 약 600조원을 투자하는 '용인반도체클러스터 일반산업단지'가 들어서는 처인구 원삼면에 수백년 동안 이어져 온 마을의 이름과 지역 설화 등 지역의 문화유산을 도로시설물명에 부여한다.

용인시는 지난달 23일부터 25일까지 '2026년 제2회 용인시 지명위원회'를 열고, '용인반도체클러스터 일반산업단지' 주변과 단지 안에 조성 중인 도로시설물의 지명 제정에 대한 안건을 심의했다.

용인시는 이번 지명 제정은 단순한 행정 절차를 넘어 세계 반도체산업을 선도하는 도시로 도약하는 용인특례시의 역사와 정체성을 담았고, 시민들이 용인에 대한 자부심을 높일 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

'용인반도체클러스터 일반산업단지' 도로시설물인 순무지삼거리. 용인시 제공 원본보기 아이콘

지명 선정 과정에서는 지역 주민의 의견 수렴 절차도 이뤄졌다. 시는 올해 1월 원삼면 이장단을 대상으로 의렴수렴 회의를 열었고, '순무지삼거리', '중터사거리', '독촌사거리' 등 현지 주민들이 제안한 의견을 반영했다.

'순무지'는 원삼면 고당리에 있는 마을의 명칭으로, 순채가 자라는 연못을 표현하는 '순당(?塘)'을 순우리말로 표현한 것이다.

'중터'는 원삼면 독성1리의 마을 이름이며, '독천'은 독성리의 옛 이름이다.

이와 함께 시가 도로시설물 지명 제정안 중 하나인 '야광주교'는 '용인반도체클러스터 일반산업단지' 주 출입로 신설계획에 따라 문촌리와 야광마을, 죽능리 도로 연결을 위해 신설한 교량이다. '야광주'는 조선시대 당시 무학대사가 천도지상을 탐색 중 이 지역이 야광주가 묻힌 형상이라고 평가한 것에서 유래했다.

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이상일 시장은 "'야광주교'는 어둠 속에서도 빛을 품은 보석처럼 '용인반도체클러스터 일반산업단지'가 세계 첨단산업의 빛을 밝히는 관문이 될 것이라는 염원을 담아 제정했다"며 "이번 지명 제정은 세계 반도체산업을 선도하는 용인특례시의 미래와 원삼면 주민들이 지켜온 역사와 이야기를 함께 새기는 계기가 될 것"이라고 말했다.

'용인반도체클러스터 일반산업단지' 도로시설물인 야광주교. 용인시 제동 원본보기 아이콘

'심의를 통과한 '용인반도체클러스터 일반산업단지' 도로시설물 지명은 경기도 지명위원회의 심의·의결을 앞두고 있으며, 이 절차를 통과하면 올해 하반기에 국토교통부 고시를 통해 제정될 예정이다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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