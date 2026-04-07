李대통령, '대북 무인기 침투' 사건 첫 유감 표명

김여정 "현명한 처사…솔직하고 대범한 자세"

청와대는 대북 무인기 침투 사건과 관련한 이재명 대통령의 첫 유감 표명에 북한이 긍정적으로 화답한 데 대해 "이번 남북 간 신속한 상호 의사 확인이 한반도 평화 공존에 기여할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

청와대 관계자는 6일 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장의 담화와 관련해 이같이 평가하고 "정부는 한반도 평화 공존을 향한 노력을 지속해 나가겠다"고 했다.

앞서 김 부장은 '대북 무인기 침투 사건'과 관련해 유감 표명을 한 이재명 대통령을 향해 "솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것"이라고 밝혔다. 김 부장은 조선중앙통신 담화를 통해 "대통령이 직접 유감의 뜻을 표하고 재발방지조치를 언급한 것은 대단히 다행스럽고 스스로를 위한 현명한 처사라고 우리 정부는 평가한다"며 이같이 말했다.

다만 남북 간 대화 가능성에는 선을 그었다. 김 부장은 "한국 측은 평화와 안정이 무엇보다 중요하다고 말로만 외울 것이 아니라 자기의 안전을 위해서도 조선민주주의인민공화국에 대한 무모한 일체의 도발행위를 중지하며 그 어떤 접촉시도도 단념해야 할 것"이라며 "우리 국가의 신성불가침의 주권을 침해하는 도발사건이 재발될 때에는 이미 경고한 바와 같이 감당하기 어려운 대가를 치르게 된다는 것을 다시금 명심해야 할 것"이라고 했다.

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이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의에서 '대북 무인기 침투 사건'과 관련해 "비록 우리 정부의 의도는 아니지만, 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감의 뜻을 표한다"고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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