이란 전쟁에 따른 국제유가 상승 여파

PMI 지수 54.0…2.1P ↓

미국의 3월 PMI 지수. ISM 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

이란 전쟁으로 인해 서비스 업계의 물가 압력이 4년 만에 최고 수준으로 뛰었다. 전쟁 여파로 에너지 가격이 상승하면서 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 서비스업의 비용 구조를 흔들고 있는 것으로 나타났다.

6일(현지시간) 공급관리협회(ISM)에 따르면 3월 서비스업 가격 지수는 70.7로 집계됐다. 이는 전월(63.0) 대비 7.7포인트 급등한 것이며, 러시아-우크라이나 전쟁으로 글로벌 에너지 위기가 닥쳤던 2022년 10월 이후 가장 높은 수치다.

서비스업 가격 지수가 50을 넘으면 기업들이 물건이나 서비스를 생산하기 위해 지불하는 원자잿값, 임대료, 인건비, 연료비 등이 전월보다 상승했다는 의미다. 특히 한 달 만에 7.7포인트나 오른 것은 14년 만의 최대 상승 폭으로, '물가 쇼크' 수준으로 해석된다. 이 지표는 지난해 트럼프 대통령이 부과한 관세에 따른 비용 상승으로 지난해 내내 높은 수준을 유지해왔다.

3월 구매관리자지수(PMI)는 54.0으로 2월(56.1) 대비 2.1포인트 하락했다. PMI는 경기 동향을 파악하기 위해 기업의 구매 및 공급 담당 임원들을 상대로 신규주문, 재고, 고용 여건 등을 설문한 결과를 지수화한 경기지표로 50이 기준점이다.

3월 PMI 지표는 여전히 50을 넘었으나, 서비스업 확장 속도는 둔화 중이라는 의미다. 보통 경기가 좋으면 PMI가 오르고, 서비스업 가격 지수도 서서히 따라오른다. 반대로 경기 침체 시 PMI 지수가 하락하고 서비스업 가격 지수도 내려온다.

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3월의 경우 PMI 지표는 떨어졌는데 가격만 폭등한 상황이다. 서비스업 부문의 일감이 줄어드는데 이란 전쟁 여파로 비용은 늘고 있다는 의미다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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