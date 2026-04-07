백악관 "트럼프, 휴전안 승인 아직…아이디어 중 하나"

백악관은 이란과 45일간 휴전을 하는 중재안과 관련해 아직 도널드 트럼프 미국 대통령의 승인은 없다고 밝혔다.

6일(현지시간) 연합뉴스에 따르면 백악관 당국자는 AFP통신의 질의에 "'장대한 분노'(Epic Fury) 작전은 계속되고 있다"며 이같이 말했다.

이 관계자는 "(45일간 휴전은) 여러 아이디어 중 하나이고 도널드 트럼프 미 대통령이 승인한 것은 아니다"라고 답했다.

앞서 AP통신은 45일간의 휴전과 호르무즈 해협 재개방을 골자로 하는 중재안이 미국과 이란에 전달됐다고 보도했다. 휴전 기간에 종전 논의를 진전시키자는 중재국들의 기대가 반영된 2단계 중재안이다.

협상 시한은 미 동부시간 기준으로 7일 오후 8시이다. 트럼프 대통령은 이란을 향해 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소와 교량을 비롯한 핵심 인프라를 공격하겠다며 압박 강도를 최고조로 끌어올리고 있다.

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한편, 트럼프 대통령은 이날 오후 1시(한국시간 7일 오전 2시) 기자회견이 예정되어 있다. 이란에서 격추된 미군의 F-15E 전투기 탑승자 구조작전 성공과 관련해 언급할 것으로 예상된다. 이와 함께 이란과의 협상 등에 대해서도 트럼프 대통령이 직접 입장을 밝힐 가능성이 커 주목된다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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