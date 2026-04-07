외국인 유학생 여섯 팀 참여

백제역사유적·화성행궁 등 모니터링·홍보

지난해 청년 유네스코 세계유산지킴이 발대식 현장. AD 원본보기 아이콘

국가유산청은 7일 오후 3시 국립고궁박물관 별관 강당에서 '2026 청년 세계유산 지킴이' 발대식을 연다.

청년들이 세계유산을 창의적으로 보호하는 다양한 활동을 수행하는 프로그램이다. 2011년 시작해 올해 16년 차를 맞는다. 심사를 거쳐 선발된 서른 팀 120명이 1년간 활동한다.

참가자는 직지심체요절·훈민정음해례본 등 세계기록유산과 백제역사유적지구·화성행궁 등 세계유산을 대상으로 모니터링과 주변 정화 활동을 펼친다. MZ세대 감성을 담은 홍보 콘텐츠 기획·제작과 교육 키트 개발도 맡는다.

올해는 외국인 유학생으로만 구성된 여섯 팀이 참여해 눈길을 끈다. 한국 문화에 매료돼 자발적으로 지원한 청년들로, K헤리티지의 가치를 세계에 알린다.

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국가유산청 관계자는 "연말에 우수활동 팀을 대상으로 경진대회를 열어 국가유산청장상 등을 시상할 계획"이라고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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