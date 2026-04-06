볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 호르무즈 해협 봉쇄 사태 해결에 우크라이나의 경험이 도움될 수 있다는 뜻을 내비쳤다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

젤렌스키 대통령은 5일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에서 AP통신과 진행한 인터뷰를 인용, 호르무즈 해협 봉쇄를 해결하는 데 도움을 줄 가능성과 관련해 이야기했다고 전했다.

그는 "우크라이나는 흑해에서 러시아가 식량 안보로를 봉쇄하며 비슷한 문제를 겪은 바 있다"며 "당시 러시아의 헬기와 공격무기에 대응하기 위해 해상 드론으로 민간 선박을 호위했다"고 했다.

그러면서 "현재 흑해 식량안보로는 우리의 통제하에 잘 가동되고 있다"며 "이런 노하우를 다른 나라와 공유할 수 있지만, 아무도 호르무즈 해협과 관련해 도움을 요청하지 않았다"고 덧붙였다.

앞서 우크라이나는 흑해와 연결된 요충지인 튀르키예 보스포루스 해협을 수출로로 활용해 왔다. 하지만 러시아와의 전쟁으로 항로가 전면 봉쇄되며 위기를 겪었다.

식량위기 우려 속 유엔(UN)과 튀르키예가 중재에 나서 2022년 7월 우크라이나 곡물 수출선의 안전 운항을 보장하는 흑해곡물협정이 체결됐지만, 러시아는 협정 내용이 제대로 이행되지 않았다는 이유로 1년 만인 2023년 7월 협정 파기를 선언했다.

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이후 우크라이나는 기존 항로 대신 흑해 서쪽 해안선을 돌아가는 새로운 연안 항로를 독자적으로 개발했다. 동시에 드론과 순항 미사일을 동원해 러시아 흑해 함대를 무력화하는 군사 작전을 진행하며 2024년 초 곡물 수출로를 재확보했다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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