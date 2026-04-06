[단독]국회, 오는 15일 신현송 한은 총재 후보자 인사청문회 개최
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해외재산·부동산 등 쟁점될 듯
국회 재정경제기획위원회가 오는 15일 신현송 한국은행 총재 후보자에 대한 인사청문회를 개최하기로 했다.
재경위 소속의 한 의원은 이날 아시아경제와의 통화에서 "재경위에서 신 후보자의 인사청문회를 다음 주 수요일(15일) 개최하기로 했다"고 전했다. 이창용 현 한은 총재의 임기가 이달 20일까지인 점을 고려하면 늦추기 어렵다는 이유에서다.
이번 인사청문회에서는 신 후보자의 재산 형성 과정, 부인과 자녀의 국적 등을 둘러싼 신상 검증과 함께 통화정책과 관련한 질의가 이어질 전망이다.
국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 신 후보자와 배우자, 장남이 보유한 재산은 82억4102만원이다. 신 후보자가 청와대 국제경제보좌관으로 재직했던 2010년 신고한 재산 22억2351만원과 비교하면, 16년 만에 약 4배 증가했다.
이 가운데 해외 금융자산과 해외 부동산은 45억7472만원으로 전체의 55.5%다. 부동산을 제외한 전체 금융자산 46억4708만원 가운데 93%가 해외 자산이었다.
서울 강남구 동현아파트(15억900만원)와 종로구 디팰리스 오피스텔(18억원) 등 부동산을 제외한 신 후보자의 금융 자산 46억4708만원 중 98%가 다국적 금융 자산이다.
미국 국적인 배우자는 대부분 외화로 구성된 예금 18억5692만원, 미국 일리노이주 아파트(2억8494만원)를 보유했다.
이 아파트 지분은 장녀와 절반씩 보유했다. 결혼한 장녀는 재산 등록 대상에서 제외됐고, 1996년생인 장남은 2012년 영국 국적을 취득했고, 외화예금 8239만원, 해외 주식 2861만원을 신고했다. 장남은 만 18세 이전 국적 이탈에 따라 병역을 이행하지 않았다.
신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.03.31 윤동주 기자
신 후보자는 1980년대 초 영국 유학 이후 런던정경대와 미국 프린스턴대 교수, 국제결제은행(BIS) 당국자 등을 지내며 40년 넘게 해외에서 활동해왔다. 신 후보자의 이력을 고려하면 외화 자산 비중이 높은 것은 자연스럽다는 의견과 동시에 역대 한은 총재에 비해 외화 자산이 이례적이라는 지적이 나온다.
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야당에서는 신 후보자가 통화정책을 관리하는 한국은행 수장으로서 외화 자산이 많은 점에 대해 송곳 질문을 벌일 것으로 보인다. 이 의원은 "현재 원·달러 환율이 1500원대를 넘나들고 있어 한은의 통화정책이 중요한 시점"이라며 "한은 총재가 금융재산의 상당 부분을 외화로 가지고 있다면 국가를 위한 통화정책이 가능하겠느냐. 한은 총재로서 적합한 인물인지 검증할 것"이라고 언급했다.
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