영국 내무부·싱가포르 경찰청·UNODC 등

국내외 최고 석학·전문가 참여

한림대학교(총장 최양희)가 경찰대학 금융범죄분석센터, CLIO 사회발전연구소, (사)한국데이터포렌식학회, (사)한국경찰연구학회, 연세대학교 등 5개 기관과 공동으로 7일 연세대학교 백양누리 최영홀에서 'Beyond Frontiers : 다중피해 사이버 사기에 대한 통합적 대응'을 주제로 '2026 국제학술세미나'를 개최한다.

한림대 2026 국제학술세미나 ‘Beyond Frontiers’ 포스터. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 세미나는 나날이 진화하며 조직화되는 초국경적 신종 사이버 사기 범죄의 심각성을 공유하고 단일 국가를 넘어선 민·관·학의 통합적 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

학술 세미나에서는 국내외 최고 석학 및 전문가 4인의 심도 있는 주제 발표가 진행된다. 첫 번째 발제를 맡은 고려대학교 윤수식 교수는 경찰청 치안 R&D인 사이버 범죄 수사단서 통합분석 및 추론시스템 개발(주관연구기관: 한림대)과 관련해 '다중피해 사이버사기 위험도 판별 기술개발 현황'을 주제로 점차 지능화되는 사기 범죄의 위험도를 사전에 식별하고 피해를 선제적으로 예방하기 위한 기술 연구 동향을 소개한다.

이어 영국 포츠머스대학교 브라니슬라브 호크(Branislav Hock) 교수는 '집단 행동을 통한 사기 범죄 대응: 영국의 경험'을 발제한다. 호크 교수는 거대화되는 초국경 사기 범죄에 맞선 영국의 민·관 협력 성공 사례를 짚어보고, 이를 바탕으로 UNODC(유엔마약범죄사무소) 등 국제사회의 글로벌 사기 방지 프레임워크가 실질적인 실효성을 갖추기 위해 보완해야 할 권고안을 제시한다.

세 번째로 싱가포르 경찰청 사기방지사령부 에일린 얩(Aileen Yap) 국장은 '싱가포르의 사기 방지정책 및 교훈'에 대해 발표한다. 경찰과 통신사, 금융기관 등 민관 유관기관이 한데 모여 긴밀히 협력해 신속히 범죄를 차단하는 싱가포르의 선진적 사기방지 통합 시스템 실무 사례를 생생하게 공유할 계획이다.

마지막으로 경기남부경찰청 반부패범죄수사대 최승우 경감은 '최신 피싱범죄 동향 분석'을 통해 일선 치안 현장에서 직접 마주하는 신종 피싱 범죄의 고도화된 진화 수법들을 분석하여 이에 대응하는 실효성 있는 예방 및 대응 방안을 제시한다.

주제 발표 이후에는 강욱 경찰대학 교수를 좌장으로 한 종합 토론이 이어진다. 패널로는 사이버캅 R&D 주관연구책임자인 한림대학교 융합과학수사학과 김지온 교수, 전북대학교 행정학과 민경선 교수, UNODC 사이버·기술범죄 부서장 글렌 프리처드(Glen Prichard), 영국 내무부 선임정책자문관 에블린 팡(Evelyn Fang)이 참여한다. 이들은 다중피해 사이버 사기 근절을 위한 구체적이고 실질적인 다자간 협력 방안을 두고 토론을 벌일 예정이다.

이용태 한국데이터포렌식학회장은 "최근 기술 발전으로 사이버 사기의 위협이 나날이 급증하는 가운데, 진화하는 사이버범죄에 대응하기 위해서는 단일 기관이나 국가를 넘어선 통합적인 대응체계 고도화가 필수적"이라며 "이번 세미나를 통해 국내외 전문가들의 고견과 지혜가 모여 사이버범죄 대응 통합체계 구축에 크게 기여하기를 바란다"고 전했다.

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이번 국제학술세미나는 진화하는 초국경 사기범죄 위협에 맞서 글로벌 민·관·학 협력의 장을 마련하는 데 그치지 않고, 국가 간 정책 공유를 넘어 AI 등 첨단 기술을 접목한 수사 고도화 방안까지 함께 모색함으로써 기술과 정책이 융합된 입체적인 범죄 대응 청사진을 제시했다는 점에서 학술적·실무적으로 기대가 크다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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