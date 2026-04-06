경기북부소방, BTS 고양 공연 앞두고

공연장 선제적 화재 안전점검 실시

BTS 공연장 '비상구·대피동선' 정밀 점검

경기도북부소방재난본부는 오는 9일부터 12일까지 고양종합운동장에서 열리는 BTS(방탄소년단) 월드투어 'ARIRANG' IN GOYANG 공연을 앞두고 6일 공연장에 대한 선제적 화재안전관리 합동점검을 실시했다고 밝혔다.

경기도북부소방재난본부는 오는 9일부터 12일까지 고양종합운동장에서 열리는 BTS(방탄소년단) 월드투어 'ARIRANG' IN GOYANG 공연을 앞두고 6일 공연장에 대한 선제적 화재안전관리 합동점검을 실시하고 있다. 경기도북부소방재난본부 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공연은 60도 개방형 무대와 글로벌 생중계(4월 11일 공연은 전 세계 75개국 3500여 개 극장에서 실시간 상영) 등 초대형 규모로 진행된다. 공연은 9일, 11일, 12일 3회에 걸쳐 오후 7시부터 9시까지 약 4만3000석 규모의 고양종합운동장 주경기장에서 펼쳐지며, 입장권은 전석 매진된 상태다.

국내외에서 수만 명의 팬이 집결할 것으로 예상됨에 따라, 북부소방재난본부는 무대 및 부대시설의 화재 위험요인을 사전에 제거하고 안전한 공연환경을 확보하기 위해 소방시설 및 피난·방화시설의 적정 관리 여부, 비상구 확보 및 관람객 대피 동선 등을 중점적으로 점검했다.

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김재홍 경기북부소방재난본부장 전담 직무대리는 "이번 BTS 공연은 전 세계적으로 주목받는 대형 행사인 만큼, 소방 당국으로서 선제적 안전관리에 만전을 기하겠다"며 "관람객들께서도 비상구 위치를 미리 확인하고, 화재 발생 시 당황하지 않고 침착하게 대피해 주시길 당부드린다"고 전했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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