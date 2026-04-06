버스업계와 '버스운행 필수품목 수급 점검 간담회' 개최

엔진오일 등 비연료 소모품 등 수급 현황·애로사항 청취

경기도가 중동 정세 불안에 따른 국제 원자재 가격 상승 여파가 도민의 대중교통 이용 불편으로 이어지지 않도록 선제적인 방어막 구축에 나섰다.

경기도청 전경. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

도는 6일 경기도청 북부청사에서 도내 버스운송사업조합 관계자들과 함께 '버스 운송 필수품목 수급 점검 간담회'를 열고, 요소수와 타이어 등 필수 소모품의 수급 상황을 긴급 점검했다.

최근 유가 급등에 대응해 석유 최고가격제와 유류세 인하, 유가보조금 연장 등 연료비 부담을 낮추기 위한 안전망이 가동되고 있지만 현장에서는 비연료 부문의 위기감이 고조되고 있다. 특히 중동 지역의 분쟁이 장기화 조짐을 보이면서 요소수, 타이어, 엔진오일 등 버스 운행에 없어서는 안 될 핵심 소모품의 수급 불확실성이 커지는 실정이다.

이에 경기도는 겉으로 드러나지 않은 현장의 애로사항을 샅샅이 파악하고, 공급망 불안이 버스 운행 중단이라는 도민의 직간접적인 피해로 번지는 것을 막기 위해 이번 자리를 마련했다.

이날 간담회에는 경기도 버스운송사업조합을 비롯해 마을버스운송사업조합, 전세버스운송사업조합 관계자들이 참석해 수급 상황과 가격 동향을 공유하고 대응 방안을 모색했다.

경기도는 이번 간담회에서 도출된 의견들을 종합적으로 검토해 고유가와 고물가 시대에도 도민들이 흔들림 없이 대중교통을 이용할 수 있도록 실효성 있는 지원 방안을 모색할 계획이다.

앞서 도는 지난 3월에도 대내외적 요인으로 경영난을 겪는 도내 버스업체 238곳을 대상으로 662억 원 규모의 긴급 지원을 선제적으로 추진한 바 있다.

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유충호 경기도 버스관리과장은 "이번 간담회에서 나온 현장의 생생한 의견들을 정책에 적극적으로 수렴해 어떤 대외적 변수 속에서도 버스 운행에 차질이 빚어지지 않도록 꼼꼼히 살피겠다"며 "도민들이 언제나 안심하고 대중교통을 이용할 수 있는 환경을 지켜내기 위해 버스업계와 굳건히 손잡고 위기 극복의 토대를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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