육동한 춘천시장 예비후보, 전국고용서비스협회 강원지부 춘천지회 방문

관급공사 내 지역 건설근로자 우선고용 실효성 제고 방안 의견 나눠

육동한 춘천시장 예비후보가 6일 권일진 춘천인력 대표를 통해 요청받아 전국고용서비스협회 강원지부 춘천지회 관계자들을 만나 지역 건설근로자들의 고용 여건과 현장 애로사항을 들었다.

육동한 춘천시장 예비후보가 6일 오전 중앙로 로타리에서 첫 거리인사에 나서며 더 낮은 자세로 시민의 품에 다가갔다. 육동한 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 만남에는 강원도지회 홍상래 사무처장 등 협회 관계자들이 참석했다. 참석자들은 최근 경기 침체와 건설경기 위축으로 지역 건설근로자들이 겪고 있는 어려움을 전하고, 춘천시 발주 관급공사에서 지역 건설근로자 우선 고용이 보다 실효성 있게 이행될 필요가 있다는 의견을 나눴다. 또 지역 인력시장 활성화와 일자리 확대를 위해 현장과 행정이 함께 고민해야 한다는 뜻도 전했다.

육 예비후보는 건설경기 침체가 곧 서민의 생계와 지역경제의 어려움으로 이어지고 있다는 점에 공감하며, 현장에서 일하는 사람들의 목소리를 더 세심하게 살펴야 한다고 말했다. 특히 지역에서 일할 기회가 지역 주민들에게 더 많이 돌아갈 수 있도록 제도와 운영의 취지가 현장에서 살아나는 일이 중요하다고 강조했다.

육 예비후보는 "어려운 경제 여건 속에서 지역 건설근로자들이 겪는 고충이 얼마나 큰지 다시 한번 절실하게 느꼈다"며 "현장에서 땀 흘리는 분들의 목소리를 무겁게 듣고, 시민의 삶과 일자리를 지키는 문제를 더 깊이 있게 살피겠다"고 말했다.

이어 "민생은 결국 현장에서부터 시작된다"라며 "작은 목소리도 놓치지 않고, 지역에서 일하는 분들이 정당한 기회를 얻을 수 있도록 늘 낮은 자세로 듣겠다"라고 밝혔다.

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이번 자리는 지역 건설근로자 우선 고용 문제를 비롯해 건설 현장의 현실과 생활경제의 어려움을 직접 듣는 시간이었다. 육 예비후보 측은 앞으로도 시민 삶과 맞닿아 있는 현장의 의견을 꾸준히 경청해 나간다는 입장이다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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