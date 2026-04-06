은하수 투어에 '줍깅' 챌린지까지

복과 치킨의 만남 '복닭복닭' 등 먹거리 풍성

전남 완도군 청산도 일원에 노란 유채꽃 물결이 펼쳐진 가운데, 제16회를 맞은 '2026 청산도 슬로걷기 축제'가 지난 4일 화려한 막을 올렸다.

이날 열린 개막 행사에는 주요 내빈을 비롯해 관광객, 군민, 향우 등 300여 명이 참석해 성황을 이뤘다. 관광객을 맞이하는 청산 농악대 공연을 시작으로 취타대 연주, '느림의 종' 타종, 서편제 소리 마당, 나비 날리기 퍼포먼스가 펼쳐졌으며, 전복과 치킨이 어우러진 '복닭복닭' 및 전복 강정 시식 행사가 더해져 방문객들의 눈과 입을 즐겁게 했다.

완도군 청산도 일원에서 제16회를 맞은 '2026 청산도 슬로걷기 축제'가 개막식을 가졌다. 완도군 제공 AD 원본보기 아이콘

'청산도에서 치유해 봄'을 주제로 열리는 올해 축제는 오는 30일까지 한 달간 진행된다. 바쁜 일상을 벗어나 유채꽃으로 물든 청산도를 느리게 걸으며 힐링할 수 있도록 걷기, 체험, 공연, 먹거리 등 다채로운 프로그램이 마련됐다.

축제의 대표 프로그램인 '청산에 걸으리랏다'는 42.195㎞에 달하는 11개 코스의 슬로길을 따라 걸으며 스탬프를 모으는 행사로, 완주 시 소정의 기념품을 받을 수 있다.

볼거리와 즐길 거리도 풍성하다. 매주 주말 오전 11시에는 '웰컴 달팽이 버스킹', 오후 2시에는 '봄의 왈츠 버스킹'이 진행돼 축제의 흥을 돋운다. 청산도의 자연과 문화를 만끽할 수 있는 '신흥리 노르딕워킹·맨발 걷기', '달빛 나이트 워크', '청산도 이야기 버스 투어' 등은 누구나 무료로 참여할 수 있다.

심도 있는 체험을 원하는 관광객을 위해 문화관광 해설사와 함께하는 '해안 치유길 걷기 투어'와 청산도의 밤하늘을 사진에 담는 '별 볼 일 있는 청산도' 등 유료 프로그램도 운영된다. 참여를 원할 경우 카카오톡 채널 '청산도 여행'에 안내된 QR 코드를 통해 사전 예약하면 된다.

도청리, 도락리, 진산리 일대에는 먹거리 장터가 열려 청산도만의 특별한 봄맛을 선사하며, 상서리에서는 남녀노소 모두의 입맛을 사로잡는 '복닭복닭'을 판매한다. 이 밖에도 범바위 전망대에서 진행되는 기(氣) 팔찌 만들기와 봉숭아 물들이기 등 소규모 체험 행사도 눈길을 끈다.

관광객의 발길을 머물게 하는 이색 이벤트도 돋보인다. 엽서를 넣으면 1년 뒤에 배달되는 '느린 달팽이 엽서', 쓰레기를 주우면 미역으로 보상받는 친환경 '줍깅 챌린지', 달팽이 뱃지를 찾으면 특산품을 증정하는 '슬로길 보물찾기', 'SNS 인증 이벤트' 등이 축제의 재미를 한층 배가시키고 있다.

신우철 완도군수는 개막식 환영사를 통해 "청산도의 봄은 천천히 걸어야 그 진정한 아름다움을 눈에 담을 수 있다"며 "바쁜 일상 속 쉼이 필요한 분들은 청산도에서 몸과 마음을 온전히 치유하는 시간을 가져보시길 바란다"고 전했다.

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한편, 완도군은 축제 기간 방문객들을 위해 여행 경비를 최대 10만 원까지 지원하는 '완도 치유 페이' 등 다채로운 관광 혜택을 제공하고 있다. 축제 세부 일정 및 프로그램에 대한 자세한 정보는 완도군 문화관광 누리집이나 청산도 내 주민 관광 안내소에서 확인할 수 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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