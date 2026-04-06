민생경제 합동회의 개최

물가안정·부서별 대응계획 점검

경기 양평군(군수 전진선)은 최근 중동 정세 불안에 따른 대외 경제의 불확실성이 심화됨에 따라 '중동위기 대응 비상경제 TF'를 구성하고, 6일 군청 대회의실에서 민생경제 합동회의를 개최하여 민생경제 안정과 물가 관리를 위한 본격적인 행보에 나섰다.

양평군(군수 전진선)이 최근 중동 정세 불안에 따른 대외 경제의 불확실성이 심화됨에 따라 '중동위기 대응 비상경제 TF'를 구성하고 6일 군청 대회의실에서 민생경제 합동회의를 개최하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에는 군수, 부군수를 비롯해 각 국장, 직속기관장, 부서장 및 읍·면장 등이 참석하여 부서별 위기 대응 계획을 공유하고 현안 사항을 점검했다. 군은 행정 내부의 긴축 운영을 통해 확보된 재원을 민생 안정에 투입하는 등 가용 행정력을 집중할 계획이다.

우선 공직사회부터 솔선수범하기 위해 2026년도 경상적 경비를 10% 일괄 삭감하는 강력한 긴축재정을 추진한다. 이와 함께 유가 상승 및 에너지 위기에 대응하고자 군청사 에너지 절감 방안을 마련하고, 공용차량 5부제를 적용한 배차를 실시하는 등 공공부문 에너지 소비를 적극적으로 줄여나갈 방침이다.

아울러, 군민들의 경제적 부담을 직접적으로 덜어주기 위한 체감형 대책도 함께 추진된다. 군은 고물가 상황을 고려해 예정되어 있던 하수도 요금 인상을 전격 유보하기로 결정했으며, 공공발주 사업에 대한 신속 집행과 대금 지급 기한 단축을 통해 지역 경제의 자금 흐름이 원활히 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

특히 군민들이 지역업소 정보와 지역화폐 사용처, 최신 물가동향 등 산재된 경제 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 양평군 누리집 내에 '민생경제종합안내' 전용 메뉴를 신설하여 정보 접근성을 높일 예정이다.

AD

전진선 양평군수는 "중동발 경제 위기가 군민의 일상에 미치는 영향을 최소화하는 것이 이번 TF의 최우선 목표"라며 "확정된 대응 계획들을 차질 없이 이행하여 군민들이 안심하고 생업에 종사할 수 있도록 민생 경제 안정에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>