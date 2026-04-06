경기 광주시는 지난 3일 시청 소회의실에서 지역사회보장협의체 16개 읍면동 민간위원장 등이 참석한 가운데 '제2차 읍면동 지역사회보장협의체 네트워크위원회 회의'를 개최했다.

광주시 경안동 지역사회보방협의체, 민간 후원업체와 취약계층 지원 나눔 지속. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 한상흥 위원장(퇴촌면 민간위원장) 주관으로 진행됐으며 읍면동 협의체 간 소통과 협력 강화를 통해 지역복지 안전망을 보다 촘촘히 구축하기 위해 마련됐다.

회의에서는 '올포원 주거환경 개선 사업' 대상자 심의를 통해 지원 필요성과 긴급성 등을 종합적으로 검토하고 대상자의 주거환경 개선을 위한 실질적 지원 방안을 논의했다.

이어 지역사회보장협의체 안전건강분과 및 주거환경분과 사업 설명이 진행돼 분과별 주요 추진사업과 앞으로 운영 방향을 공유했으며 읍면동 협의체와의 연계 방안에 대한 의견 교환이 이뤄졌다.

참석한 민간위원장들은 지역 내 복지 사각지대 발굴과 주거 취약계층 지원을 위한 협력 필요성에 공감하고 민관 협력을 기반으로 한 맞춤형 복지 추진 의지를 밝혔다.

한상흥 위원장은 "읍면동 협의체 간 긴밀한 네트워크를 통해 도움이 필요한 이웃을 보다 신속하게 발굴하고 지원할 수 있도록 노력하겠다"며 "앞으로도 지역 중심의 협력체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 읍면동 지역사회보장협의체 네트워크위원회는 읍면동 민간위원장이 당연직으로 참여해 정보 공유와 사업 연계, 협력 및 공동사업 개발, 정책 건의 등을 수행하며 지역사회보장협의체 활성화에 기여하고 있다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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