경기 연천군은 지난 3일 정부과천청사를 방문해 '제5차 국가철도망 구축계획(경원선 복선전철 사업) 반영' 등 연천군 현안 사항에 대해 국토교통부에 건의했다고 6일 밝혔다.

연천군청 전경. 연천군 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 3일 연천군 산업복지국장 등 관계 공무원이 정부과천청사를 방문해 국토교통부 제2차관에게 연천군 현안 사항에 대해 설명하고, 정책에 적극 반영될 수 있도록 협조를 구했다.

주요 건의 사항으로는 ▲제5차 국가철도망 구축계획에 "경원선 복선전철 사업(동두천~월정리 전철화)" 반영 ▲국립연천현충원 완공 예정 등에 따른 교통 수요 증가에 대비한 경원선 전철 1호선 증차 운행 ▲지방 소멸 위기 대응을 위한 서울~연천 고속도로 조속 추진 등 경기 북부 지역 교통인프라 구축 내용을 담고 있다.

연천군 관계자는 "국토교통부 제2차관에게 우리 군 교통인프라 구축 현안 사항이 반영될 수 있도록 협조를 구했다"라고 밝혔다.

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한편, 이번 건의 사항 외에도 연천군에서는 경원선(연천~동두천) 셔틀 전동열차 운행 개통을 연내 추진하고 있다.

연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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