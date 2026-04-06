수석보좌관회의 주재

"일부 기업, 담합 반성 없이 내부고발자 색출…면밀 점검하라"

강훈식 대통령비서실장이 수석보좌관회의를 주재하고 '보복 대행' 범죄와 관련해 "불법 광고·중개 행위까지 포함해 관련 범죄를 적극 수사해달라"고 경찰에 주문했다.

강 실장은 이날 오후 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 보복 대행 범죄는 개인 간 갈등을 법적 절차가 아닌 폭력으로 해결하려는 불법행위로, 사적 보복을 알선하는 중대한 범죄라고 지적하고 이같이 언급했다고 안귀령 청와대 부대변인은 전했다.

그러면서 그는 "이러한 범죄가 확산될 경우 우리 공동체에 불신과 두려움을 키우고 사회 전반의 불안을 조장할 우려가 있다"고 했다. 앞서 경찰은 돈을 받고 남의 집 현관문에 오물을 뿌리거나 벽에 래커로 욕설이 남긴 낙서를 하는 등 각지에서 '보복 대행' 범죄를 저지른 일당의 총책을 지난달 28일 구속했다.

이어 강 실장은 공정거래위원회가 기업의 담합행위에 대해 엄정히 대응하고 있고, 적발된 기업들이 부당하게 인상한 가격을 인하하는 등 실질적인 효과도 나타나고 있다고 평가하면서도 "일부 기업에서는 반성 없이 내부고발자를 색출하거나 증거를 인멸하는 등 입단속을 넘어 사생활 침해까지 이어지는 사례가 발생하고 있다"고 지적했다.

이어 그는 "공정위와 검찰 등 관계기관에 상황을 면밀히 점검하고, 필요시 즉각 대응하는 방안을 강구하라"고 지시했다.

한편 강 실장은 봄철을 맞아 초중고교의 수학여행과 체험학습이 본격화되는 가운데 안전에 대한 우려도 제기되고 있다면서 교육부와 경찰청 등 관계 기관에 대해 "어른들의 안전의식 부족이나 매뉴얼 미준수로 인해 아이들의 수학여행과 체험학습이 위축되지 않도록 사전 점검을 철저히 해달라"고 당부했다.

AD

또 "교육부에 학교와 교사가 과도한 부담을 느끼지 않도록 교실 밖 활동을 적극 지원하는 방안도 함께 검토해달라"고 주문했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>