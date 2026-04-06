우리은행이 전국에서 동시다발로 점포 37곳을 인근 점포로 통합한다.


서울 한 우리은행 지점. 사진=강진형 기자aymsdream@

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6일 금융계에 따르면 우리은행은 오는 7월 6일 영업점 29곳과 출장소 8곳 등 총 37곳의 점포를 통폐합할 예정이라고 밝혔다.

이번 통폐합은 서울, 경기, 인천 등 수도권뿐 아니라 부산, 전북, 충남, 제주 등 전국에서 동시다발로 이뤄진다.

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앞서 우리은행은 지난해 1월에도 전국 21개 영업점을 인근 지점과 통폐합한 바 있다. 코로나19 팬데믹 이후 비대면 거래 확산과 오프라인 창구 이용 고객 감소에 따른 대응 등으로 점포를 지속해 줄이고 있지만 고객 편의성을 저해한다는 우려도 제기된다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
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