양주시, '찾아가는 현업근로사업장 안전보건 설명회' 개최

경기 양주시는 중대재해 없는 안전한 사업장을 만들기 위해 오는 5월 7일까지 관내 현업근로사업장을 대상으로 '찾아가는 현업근로사업장 안전보건 설명회'를 운영한다.

양주시가 중대재해 없는 안전한 사업장을 만들기 위해 오는 5월 7일까지 관내 현업근로사업장을 대상으로 '찾아가는 현업근로사업장 안전보건 설명회'를 운영한다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 중대재해처벌법과 산업안전보건법 등 방대한 법령 내용과 까다로운 전문 용어로 인해 이행에 어려움을 겪는 현장 담당자들을 위해 마련됐다. 시는 이론 중심의 교육에서 탈피해 실제 사고 사례와 즉각 적용 가능한 안전보건 조치 사항을 중심으로 '현장 맞춤형 솔루션'을 제공할 계획이다.

설명회는 120여 명의 근로자와 관리감독자를 대상으로 진행되며, 중대산업재해 발생 시 책임 범위와 역할을 명확히 안내해 현장의 안전관리 역량을 높이는 데 중점을 둔다.

특히 시는 '3S(심플, 스마트, 세이프티)' 전략을 통해 ▲비전문가도 쉽게 이행할 수 있도록 명확한 가이드 제공 ▲중대재해예방팀 현장 방문으로 위험 요인 점검 및 개선안 제시 ▲실무자 보호 중심의 안전관리 체계 구축을 병행할 계획이다.

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문은경 시민안전과장은 "중대재해 예방은 현장에서의 실천이 중요하다"며 "현장 관리자들과의 긴밀한 소통을 통해 안전한 작업환경 조성에 힘쓰겠다"고 전했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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