1만여 명 방문해 문화체험·힐링

농축산물 등 4700만원 매출

불필요한 조명 최소화

다회용기 사용 등 의미 더해

경기 안성시는 지난 3일부터 4일까지 이틀간, 제29회 시민의 날 기념의 일환으로 '2026 안성문화장 페스타'를 개최했다고 6일 밝혔다.

안성시가 지난 3일부터 4일까지 이틀간 제29회 시민의 날 기념의 일환으로 '2026 안성문화장 페스타'를 개최하고 있다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 아양2공원 일원에서 개최된 가운데 문화도시 안성의 정체성과 경쟁력을 강화하고 본격적인 봄을 맞아 시민들에게 다양한 체험과 휴식을 제공하고자 마련됐다.

특히 행사장은 문화장인 공예품 전시, 시연을 비롯해 지역 예술인 및 초청가수 공연, 체험 프로그램, 농축산물 직거래 장터 등 다양한 콘텐츠가 운영됐고, 1만여 명이 행사장을 찾는 등 전 세대가 함께 즐기는 참여형 축제로 의미를 더했다.

또한, 문화장인, 문화상단, 농축산물, 사회적경제 등 분야별 체험 및 판매를 통해 총 4천7백만 원의 매출을 기록하며 지역경제 활성화에도 실질적인 성과를 거둔 것으로 나타났다. 이는 지역 소상공인과 생산자에게 직접적인 판로 확대를 제공하고, 지역 내 소비를 촉진하는 계기가 됐다.

시는 경찰서, 소방서 등 유관기관과의 협조를 통해 안전관리와 질서 유지에 만전을 기하고 불필요한 조명 최소화 및 다회용기 사용 등으로 에너지 절약과 친환경 행사를 추진하는데 앞장섰다.

안성시 관계자는 "지난해에 이어 많은 시민과 외부 방문객분들의 참여로 '안성문화장 페스타'가 성공적으로 마무리될 수 있었다"며 "앞으로도 안성만의 고유한 문화자산과 지역 자원을 적극적으로 연계해 시민들이 일상 속에서 문화를 향유할 수 있는 기회를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

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그러면서 "문화와 경제가 선순환하는 축제를 통해 지역 상권에 활력을 불어넣고, 안성이 머물고 싶은 도시, 다시 찾고 싶은 도시로 나아갈 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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