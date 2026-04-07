농식품부 "농업용 비닐·비료 수급점검…과도한 가격 인상 점검"

7일부터 주요 제조업체 대상 사용량·재고량 확인

정부가 본격적인 봄 영농철을 앞두고 중동전쟁에 따른 원자재 수급 불안 및 가격 상승 등이 국내 농자재 산업 및 농업경영에 미치는 영향을 최소화하기 위해 농업용 필름과 비료의 수급 및 가격 동향에 대한 일제 점검에 나선다.

농림축산식품부는 농업용 필름(비닐)에 대해 7일부터 6개 권역(경기·강원·충청·전라·경상·제주)별로 농식품부와 농촌진흥청과 지방정부, 농협 등으로 구성된 합동점검반 총 10개 팀·240여명을 투입해 현장점검을 실시한다고 이날 밝혔다.

점검반은 농협경제지주에 농업용 필름을 납품하는 주요 제조업체 20개소를 대상으로 폴리에틸렌(PE) 사용량·재고량 및 향후 필요량을 확인할 계획이다. 또 제품 가격 상승을 기대하며 재고를 보유하거나 제품 생산을 감축하는 등의 행위가 있는지를 점검하는 한편, 중동전쟁 전후의 원자재 가격 변동 수준도 확인한다.

필름 등을 판매하고 있는 지역농협 자재센터 및 민간 자재상에 대해서는 시군별 3~5개소, 전국 약 700개소를 선정해 제품 재고량 및 수요량을 확인한다. 중동전쟁 전후 공급·판매량 및 제품 가격 변화 등을 확인해 제품의 원활한 공급 여부와 원가 상승 폭을 초과한 과도한 가격 인상 등을 점검할 방침이다.

아울러 비료에 대해서는 지난 3일부터 전국에 있는 국립농산물품질관리원사무소를 통해 17개 비료 제조업체를 대상으로 원자재 보관 상태와 원자재 및 완제품 재고량을 확인하는 등 비료 생산 및 공급 상황을 점검하고 있다.

농식품에 따르면 현재 주요 요소사용 비료는 완제품 및 원자재 재고 고려 시 7월까지 차질 없이 공급될 예정이다. 농식품부는 가수요 방지를 위해 지역농협에서 농업인을 대상으로 전년도 비료 구매실적 등을 감안해 적정 수준으로 판매하고 있는지도 점검할 계획이다.

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이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 "비료는 농업인의 실수요에 맞춰 적기에 공급·판매될 수 있도록 관리할 것"이라며 "농업용 필름은 품목별·지역별 수급 불균형 발생 시 농협경제지주를 통해 지역농협 간 물량 전배 등 지원을 요청하는 한편, 관계부처와 긴밀히 협력해 원자재 공급 확대를 요청하는 등 적극적으로 대응할 계획"이라고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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