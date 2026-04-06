경기 평택시(시장 정장선)는 지난 2일 주한미군기지 이전에 따른 평택지원사업으로 추진한 '안정 커뮤니티광장 조성사업' 준공식을 개최했다.

평택시(시장 정장선)가 지난 2일 주한미군기지 이전에 따른 평택지원사업으로 추진한 '안정 커뮤니티광장 조성사업' 준공식을 개최하고 있다. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

당일 준공식에는 평택시장을 비롯해 경기도의회, 평택시의회 및 지역주민 등 90여 명이 참석하여 시설 준공을 축하했다.

안정 커뮤니티광장은 총사업비 343억원(국비 181억원, 시비 162억원)을 투입하여 2021년 12월 평택도시공사에 위탁하여 착공했으며,

대지면적 9304㎡에 광장과 지하 2개 층에 387면 규모의 주차장을 갖춘 복합시설로 사전 준비를 거쳐 오는 4월 중순부터 운영될 예정이다.

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정장선 평택시장은 "안정 커뮤니티광장이 안정리 지역의 주차난 해소와 지역 상권 활성화에 기여할 것으로 예상하며, 시민들이 편안히 머물고 휴식할 수 있는 소통의 공간으로 자리매김하길 기대한다"고 전했다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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