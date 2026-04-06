경기 양주시가 폐기물 불법투기 대응 강화를 위해 감시카메라 모니터링 전담 인력을 배치하고 상시 감시체계를 운영하고 있다.

양주시청 전경. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 그동안 남면과 은현면 등 상습 투기지역을 중심으로 관리해 왔으나 인력 부족으로 한계가 있었다. 이에 올해 2월 모니터링 전담 인력을 채용해 대응 체계를 보완했다.

이후 취약지역을 중심으로 집중 관리에 나선 결과, 계도 약 50건과 과태료 부과 10여 건의 조치가 이뤄졌다. 시는 단속과 함께 주민을 대상으로 올바른 폐기물 배출 방법에 대한 안내도 병행하고 있다.

양주시는 모니터링을 통해 불법투기 발생 지역을 지속적으로 점검하고, 반복 투기 지역에 대한 관리도 이어갈 계획이다.

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양주시 관계자는 "모니터링 인력 운영을 통해 현장 대응 여건이 개선됐다"며 "앞으로도 단속과 안내를 병행해 관리 체계를 유지해 나가겠다"고 말했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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