화성시, 공공시설 활용한 ‘도시캠퍼스’ 운영

지역 간 문화 격차 해소 위해 ‘화성형 기본문화서비스’ 시동

공공 문화시설 활용해 역사·예술·공연·놀이 등 체험 기회 제공

경기 화성특례시가 아동의 문화 접근 격차를 완화하기 위해 공공 문화·교육 시설을 활용한 '화성시 아이모두 문화소풍'사업을 추진하고, 4월 6일부터 4월 15일까지 참여 어린이집을 모집한다.

화성특례시청 전경. 화성특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

'화성시 아이모두 문화소풍'은 부모의 경제적·거주 여건과 관계없이 아이들이 다양한 문화 체험을 누릴 수 있도록 화성특례시가 제공하는 화성형 기본문화서비스 사업이다. 특히 동부와 서남부 간 공공 문화 인프라 접근성 차이로 발생하는 아동들의 문화 경험 격차를 해소하는 데 중점을 뒀다.

이번 사업은 관내 어린이집 10개소를 대상으로 어린이집 1개소당 약 20여 명의 5세반 아동들이 참여한다. 참여 아동들은 역사박물관, 독립운동기념관, 도서관, 생활문화창작소, 미디어센터, 이음터, i 신나 놀이터 등 10개의 관내 문화·교육 인프라의 유휴 시간대를 활용한 맞춤형 문화 프로그램에 참여함으로써 화성특례시 곳곳을 하나의 '도시캠퍼스'로 탐방하게 된다.

참여 어린이집은 공모를 통해 서면평가로 선정되며 5월부터 12월까지 어린이집 1개소당 총 10회에 걸쳐 프로그램에 참여하게 된다. 또한 참여 아동에게는 '화성시 문화소풍단'소속을 부여하고 문화소풍단 여권(스탬프 북, 체험 지도), 배지, 수료증 등을 활용해 문화 체험의 재미와 성취감을 높일 계획이다.

화성특례시는 이번 사업을 통해 아동의 문화 향유 기회를 확대하여 화성형 기본사회 가치를 실현하는 한편 민·관·공공기관 협력 기반의 지역 문화교육 모델을 구축해 '아이키우기 좋은 도시 환경'을 만들어 나갈 계획이다.

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손세영 기본사회담당관은 "아이들의 문화 경험은 부모의 선택이나 가정환경에 따라 달라지는 것이 아니라 도시가 책임지고 제공해야 할 기본적인 서비스라는 인식에서 출발한 사업"이라며 "앞으로도 화성특례시의 모든 아이들이 다양한 문화 경험을 통해 꿈과 상상력을 키울 수 있도록 아동 문화정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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