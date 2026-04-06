이철 "리스크 털자" vs 신의준·지영배 "문제없다"

"정책이 답이다" 우홍섭·허궁희 틈새 공략

경선 레이스 종착역…'피로감' 최대 변수

6·3 지방선거 더불어민주당이 제9회 전국동시지방선거 전남 22개 기초단체장 후보 경선이 6일부터 7일까지 이틀간 치러지는 여론조사를 끝으로 본선 진출자를 가린다.

권리당원 투표 50%와 안심번호 일반 군민 여론조사 50%를 합산하는 이번 경선은 사실상 완도 지역 민주당 공천의 향배를 결정짓는 최대 분수령이다. 하지만 전남 해남·완도·진도 선거구 더불어민주당 완도군수 경선은 종착역에 다다를수록 현장 분위기는 정책 경쟁보다 후보 간 흑색선전과 상호 비방으로 변질되면서 군민들의 피로감이 극에 달하고 있다는 지적이 나온다.

신의준, 우홍섭, 이철, 지영배, 허궁희 (왼쪽부터 가나다 순) AD 원본보기 아이콘

이번 완도군수 경선의 최대 화두는 단연 이철 예비후보가 쏘아 올린 '사법 리스크' 논란이다. 이 후보는 경선 레이스가 막바지에 접어든 시점에 경쟁 후보들의 법적 약점을 집중적으로 부각하며 판세 흔들기에 나섰다.

그는 "본선에 강력한 파급력을 가진 무소속 후보가 대기 중인 만큼, 민주당은 사법 리스크가 전혀 없는 깨끗한 후보를 공천해야 한다"고 목소리를 높이며, 전남도당 공천관리위원회를 향해 후보들에 대한 철저한 공개 검증을 촉구했다.

이철 후보의 맹공에 타깃이 된 후보들은 각기 다른 방식의 대응 전략을 꺼내 들며 진화에 나섰다.

신의준 예비후보는 수세에 머물지 않고 정면 돌파를 택했다. 신 후보는 "이철 후보의 주장은 근거 없는 명백한 마타도어(흑색선전)"라고 강하게 반박하며, "경선 일정이 마무리되는 즉시 허위 사실 유포 행위에 대해 사법기관을 통해 가장 강력하게 대처하겠다"고 맞불을 놨다.

반면, 최근 '가짜 직명 사용' 의혹으로 도마 위에 오른 지영배 예비후보는 이철 후보의 사법 리스크 공격에는 "노코멘트"로 일관하며 확전을 경계했다. 다만 직명 논란과 관련해서는 이전 입장문을 인용해 "전남도로부터 국장급 근무 확인 공문을 정식으로 받았으며, 이는 이미 종결된 사안"이라고 선을 그었다.

진흙탕 싸움으로 번진 경선판에서 묵묵히 자신의 강점을 부각하며 선을 그은 후보들도 눈에 띈다. 우홍섭 예비후보는 폭로전에 휘말리지 않고 오직 공약으로 승부하겠다는 정공법을 택했다.

그는 지역 내 재생에너지 수익을 군민과 직접 공유하는 '바다연금' 도입과 청년 및 서민 주거 부담을 파격적으로 낮추는 '완도형 만원 주택' 등 민생 밀착형 핵심 공약 홍보에 화력을 집중하며 타 후보들과의 차별화를 꾀하고 있다.

군의회 의장 출신인 허궁희 예비후보 역시 비방전과 거리를 둔 채 바닥 민심을 다지는 현장 밀착 행보에 주력하고 있다.

오랜 기간 직접 양식장을 운영해 온 경험을 앞세워 스스로를 '현장형 수산 전문가'로 포지셔닝한 허 후보는 "완도 경제의 심장은 결국 전복 산업이며, 현재의 위기를 반드시 돌파하겠다"고 강조했다. 그는 전복 산업의 구조적 혁신과 수산·관광의 고부가가치화를 내세우며 지지세 결집에 안간힘을 쓰고 있다.

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지역 정가에서는 이번 경선을 두고 유권자들이 검증할 정책 대결의 공간이 크게 좁아졌다는 아쉬운 평가가 나온다. 한 치 앞을 알 수 없는 완도군수 민주당 경선의 최종 결과는 이르면 8일 그 윤곽을 드러낼 전망이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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