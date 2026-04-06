"사각지대 메우는 소통행보 이어갈 것"

청와대 국민통합비서관실은 6일 기존 정책망에서 소외된 다양한 위기 배경 청년들의 경험을 듣기 위해 '네모 밖의 대화'를 실시했다고 밝혔다.

이날 대화는 정형화된 정책 사각지대의 한계를 넘어, 실질적인 문제해결 방안을 함께 찾아가자는 의미를 담아 가족돌봄청년, 고립·은둔청년, 자립준비청년, 청소년복지시설 퇴소 청년, 탈가정 청년(가칭) 등 다양한 위기 배경을 가진 청년 당사자들이 참석했다. 청와대에서는 허은아 국민통합비서관 주재로 15명의 청년과 최지원 청년담당관, 보건복지비서관실, 성평등가족비서관실이 함께했다.

참석자들은 부처별 지원 사업의 기준 차이 등 제도적 미비점과 정책 수요자들의 정보 부재로 인해 발생하는 구체적인 문제점들을 지적하는 한편 구체적인 개선 내용을 제안하기도 했다.

청소년복지시설 퇴소·탈가정 청년들은 "부처별로 각각 청년들을 특성에 따라 분류하고 있지만, 청소년복지시설 퇴소 및 탈가정 청년은 그 기준 어디에도 해당되지 않는다"고 지적했다. 이어 "청년이 처한 개별적인 배경을 중심으로 부처 간 칸막이를 넘어 통합적 접근이 이루어져야 한다"고 강조했다. 또한 임대주택이나 장학금 등 여러 청년 지원 사업을 신청할 때, 탈가정 청년임에도 부모와 소득이 연동되어 불이익을 받거나, 어려움을 증명하기 어렵다는 의견도 제기됐다.

17년간 가족을 간병해 온 가족돌봄 청년은 "어린 나이에 누군가를 돌보는 법을 배운 적이 없어, 돌봄 상황이 너무나도 황폐했다"는 본인의 경험을 공유했다. 이어 "병원과 방문 간호사, 요양보호사 등 서로 정보가 연결되지 않아, 그 단절은 결국 보호자인 청년이 메꿔야 한다"며 돌봄 기초교육 필요성을 강조했다.

고립·은둔 경험이 있는 한 청년은 장기간 고립의 가장 큰 고통으로 사회와의 '단절'을 꼽았다. 이에 의지할 곳 없는 사회에서 온라인 게임 세상으로 들어가 관계 맺으며 보내던 중 "게임 게시판을 통해 정책 정보를 알게 되었다"는 경험을 공유하며, 게임을 사회적 이음의 창구로 활용해 보자는 아이디어를 제안하기도 했다.

자립 준비 경험을 토대로 멘토링을 운영 중인 한 청년은 청년에게 현금지원 시 실질적인 자립 체계를 구축할 수 있도록 하는 개선안을 제안했다. 특히 "자립 정착금이 나오지만, 돈을 직접 관리해 본 경험이 없다 보니 어떻게 써야 할지 모르는 경우가 많다"며 "정착금이나 수당을 지원하고 끝내는 것이 아니라. 다음을 준비할 수 있는 디딤돌이 되도록 교육과 체계가 만들어져야 한다"고 했다.

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청와대는 다양한 위기 배경 청년들의 소외감과 갈등을 해소할 수 있도록 각 부처와 적극 협의하여 빈틈을 채워 나갈 계획이다. 청와대 국민통합비서관실은 "청년들의 제안 중 즉시 개선할 수 있는 부분부터 신속하게 방안을 마련해 나갈 계획"이라며 "앞으로 다양한 청년들의 현장 목소리를 듣고, 그들의 경험과 제안을 바탕으로 사각지대를 메우는 소통 행보도 이어가겠다"고 했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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