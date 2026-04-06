참외빵, 참외청, 참외말랭이

경북 성주군과 성주조합공동사업법인이 지난 3일~4일까지 이틀간 경북도청 '천년의숲'에서 운영한 제64회 경북도민체육대회 농특산품 전시·홍보·판매장이 도민들의 높은 관심 속에 성공적으로 마무리됐다.

이번 행사는 경북도민체전 기간에 맞춰 경북도청을 방문한 선수단과 관람객들에게 성주군의 대표 특산물인 '성주참외'의 우수성을 알리고 판로를 확대하기 위해 마련됐다.

경북도민체전 기간에 맞춰 경북도청을 방문한 선수단과 관람객들에게 성주군의 대표 특산물인 '성주참외'의 우수성을 알리고 있다./김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

행사 기간 내내 성주군 홍보 부스는 제철을 맞아 아삭한 식감과 높은 당도를 자랑하는 성주참외를 구매하려는 방문객의 발길이 끊이지 않았다. 현장에서는 시식 행사를 병행하여 방문객들이 직접 맛을 보고 구매로 이어지도록 이끌었으며, 준비한 물량이 조기에 소진되는 등 '성주참외'의 명성을 다시 한번 입증했다.

또한, 이번 홍보관에서는 참외를 활용한 다양한 가공식품(참외빵, 참외청, 참외말랭이 등)도 함께 전시되어 "참외의 변신이 놀랍다"는 호평을 받았다. 방문객들은 생과일 위주의 소비에서 벗어나 언제 어디서든 성주참외를 즐길 수 있는 가공식품의 상품성에 높은 관심을 보였다.

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성주군 관계자는 "경북도민이 한자리에 모이는 화합의 장에서 성주참외의 우수성을 널리 알릴 수 있어 기쁘다"며, "앞으로도 생산부터 판매까지 아우르는 통합 유통 체계를 더욱 공고히 하여 농가 소득을 실질적으로 증대시키고, '성주참외'라는 지역 브랜드를 전 국민에게 각인시키기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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