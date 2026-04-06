경기 안성시의회는 '2026년 미국 브레아시 청소년 초청 프로그램'과 관련해 브레아 올린다 고등학교 청소년단을 대상으로 영접 행사를 진행했다.

안성시의회가 '2026년 미국 브레아시 청소년 초청 프로그램'과 관련해 브레아 올린다 고등학교 청소년단을 대상으로 영접 행사를 진행하고 있다. 안성시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 안성시 자매결연도시인 미국 캘리포니아주 브레아시와의 교류 활성화를 위해 추진됐으며, 청소년 간 문화 교류와 상호 이해 증진을 목적으로 마련됐다.

초청 프로그램은 4월 2일부터 10일까지 8박 9일 일정으로 진행되며, 브레아시 청소년들은 안성시 청소년들과의 교류를 비롯해 홈스테이, 관내 학교 방문, 시티투어 및 전통문화체험, 케이팝 체험 등 다양한 활동에 참여하고 있다.

안성시의회는 6일 학생 9명과 인솔교사 2명으로 구성된 청소년단을 초청해 본회의장에서 의회 홍보영상 시청과 학생 소통 시간을 마련하고, 의회시설 라운딩을 통해 지방의회의 기능과 역할에 대한 이해를 높였다.

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안성시의회 관계자는 "이번 방문이 청소년들이 서로의 문화를 이해하고 우정을 쌓는 소중한 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 국제교류 확대를 통해 글로벌 인재 양성에 기여하겠다"고 말했다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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