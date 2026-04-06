최혜민 광명시장 권한대행

구름산지구 도시개발사업 현장 찾아

A5·A6 블록 체비지 매각 완료로 사업 동력 확보

2028년 준공 목표 차질 없이 추진

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)이 속도감 있는 구름산지구 도시개발사업 추진을 주문했다.

최혜민 시장 권한대행이 6일 소하동 일대에서 추진 중인 '광명 구름산지구 도시개발사업' 현장을 방문해 공사 진행 상황을 직접 점검하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

최 시장 권한대행은 6일 소하동 일대에서 추진 중인 '광명 구름산지구 도시개발사업' 현장을 방문해 공사 진행 상황을 직접 점검하고 차질 없는 사업 추진을 당부했다.

광명 구름산지구 도시개발사업은 소하동 가리대, 설월리, 40동 마을 일대 77만2855㎡ 부지에 주거단지를 조성하는 환지 방식 사업이다. 광명시가 시행하고, 대우조선해양건설㈜, 정우개발㈜가 시공을 맡아 2023년 1월 부지조성 및 기반시설 공사를 시작했으며, 2028년 준공을 목표로 추진 중이다.

이날 최 권한대행은 "사업 기간이 연장되면서 주민들이 겪고 있는 불편과 우려가 큰 만큼, 이를 해소할 수 있도록 더욱 속도감 있게 사업을 추진해야 한다"며 "주민들이 하루빨리 쾌적한 주거 환경에서 생활할 수 있도록 최선을 다해달라"고 강조했다.

시는 지난 2024년 사업 구역 내 A5·A6 블록 체비지 매각으로 핵심 재원을 확보해 안정적인 사업 추진 기반을 마련한 바 있다. 올해 3월 기준 석면 해체 85.57%, 건축물 해체 96.65%를 완료했고 문화재 시굴 조사도 마쳤다.

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최 권한대행은 "사업의 속도감 있는 추진도 중요하지만, 무엇보다 현장 노동자와 시민의 안전이 최우선"이라며 "공사 전 과정에서 안전 수칙을 철저히 준수해 안전사고가 발생하지 않도록 현장 관리를 강화해달라"고 당부했다.

최혜민 시장 권한대행이 6일 소하동 일대에서 추진 중인 '광명 구름산지구 도시개발사업' 현장을 방문해 공사 진행 상황을 직접 점검하고 있다. 광명시 제공 원본보기 아이콘

시는 구름산지구가 고속철도(KTX)광명역(3.5㎞), 금천구청역(2.5㎞), 강남순환고속도로(4.5㎞) 등 서울과 인접한 광역교통망을 갖춘 데다, 이케아·코스트코·이마트·중대광명병원 등 다양한 생활 인프라가 위치해 우수한 정주 여건을 갖춘 만큼 시 남부권의 새로운 주거 거점으로 자리매김할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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