페이스북 통해 일침

이재만 국민의힘 대구시장 예비후보는 6일 홍준표 전 대구시장을 겨냥 "대구를 버리고 떠났으면 이제 입을 좀 다물어달라"고 말했다.

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이 예비후보는 이날 페이스북을 통해 "홍 전 시장님, 쫓아낸 전 남편이 어찌 살든 무슨 상관이냐고요? "라고 물으며 "하다못해 부부가 이혼해도 아이들을 위해, 아이들 앞에서는 싸우지 않는 법입니다. 대통령이 되겠다고 대구를 버리고 떠난 분께서 하실 말씀은 아니라"고 말했다.

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이 예비후보는 또 "있을 때 잘하지 그랬냐고요?"라고 물으며 "홍 시장이 있을 때 잘하셨으면 대구가 이렇게 됐겠습니까? 최소한 대구에 대한 양심이, 대구시민들 앞에 미안한 마음이 있다면 제발 그 입을 다물어달라"고 꾸짖었다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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