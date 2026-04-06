공직사회 내 갑질 사전 예방

상호 존중과 소통 기반

청렴한 리더십 건강한 조직문화 구축

경북 성주군은 6일 군청 대강당에서 팀장급 이상 공무원 180여 명을 대상으로 '간부 공무원 갑질 예방 특별교육'을 실시했다.

이번 교육은 공직사회 내 갑질을 예방하고, 상호 존중과 소통을 기반으로 한 건강한 조직문화를 구축하기 위해 마련되었으며, 특히 조직을 이끄는 핵심 주체인 간부 공무원들의 역할과 책임을 강조하는 데 중점을 뒀다.

국가청렴권익교육원 소속 강영미 전문강사는 갑질의 개념과 판단 기준, 주요 유형과 실제 사례 등을 중심으로 교육 진행 중/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 강의를 맡은 국가청렴권익교육원 소속 강영미 전문 강사는 갑질의 개념과 판단 기준, 주요 유형과 실제 사례 등을 중심으로 교육을 진행했으며, 직장 내 괴롭힘과 부당한 업무지시 등 공직사회에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 구체적으로 짚어 참석자들의 이해를 도왔다. 또한, 세대 간 인식 차이와 조직 내 소통의 중요성도 함께 강조했다.

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성주군 관계자는 "간부 공무원들의 인식과 태도가 조직문화에 큰 영향을 미치는 만큼 이번 교육이 자신을 돌아보는 계기가 되길 바란다"며, "앞으로도 갑질 없는 공직사회 구현과 청렴한 조직문화 정착을 위해 지속해서 노력하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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