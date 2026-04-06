마라톤 현장서 예우존중·인권경영 실천 '눈길'

경기 이천시자원봉사센터(센터장 이미선)는 지난 5일 이천종합운동장 일원에서 개최된 '제27회 이천도자기마라톤대회'에 44개 단체, 350여 명의 자원봉사자가 참여한 가운데 대회의 원활한 운영을 적극 지원했다.

이천시자원봉사센터(센터장 이미선)가 지난 5일 이천종합운동장 일원에서 개최된 '제27회 이천도자기마라톤대회'를 개최하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회에 참여한 자원봉사자들은 사전 안전교육과 운영 교육을 이수한 후 오전 7시부터 현장에 투입되어 참가자들의 안전한 완주를 도왔다. 이들은 대회 안내, 물품 보관, 기념품 및 간식 배부, 구간별 급수 지원, 메달 각인, 심판 보조, 도로 교통 통제, 주차 안내 등 다양한 분야에서 체계적인 봉사 활동을 펼치며 대회의 성공적인 진행에 이바지했다.

특히 장시간 활동하는 자원봉사자들의 휴식과 편의를 위해 경기도자원봉사센터의 '자원봉사 쉼터 버스'를 지원받아 현장에 휴식 공간을 마련했다. 이를 통해 자원봉사자에 대한 존중과 배려를 실천하고, 책임 있는 인권 경영 문화를 확산하는 데에도 의미를 더했다.

이미선 센터장은 "안전한 마라톤 대회를 위하여 이른 아침부터 헌신해 주신 자원봉사자 여러분께 깊이 감사드린다"라며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 자원봉사 문화 확산과 안전한 행사 운영을 위해 지속적으로 노력하겠다"라고 말했다.

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한편, (재)이천시자원봉사센터는 2026년 '세계 자원봉사자의 해'를 맞아 지역사회 곳곳에서 다양한 자원봉사 활동을 전개하며 나눔과 참여의 가치를 확산해 나가고 있다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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