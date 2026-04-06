스튜디오C1 제작, 유튜브 예능 프로그램

'불꽃야구' 측 오는 19일 시즌2 첫 경기 발표

법원이 '불꽃야구' 측의 이의신청을 기각했다.

연합뉴스는 6일 서울중앙지법 제60민사부가 스튜디오C1이 저작권침해금지 및 부정경쟁행위금지 가처분 결정에 불복해 낸 이의신청을 지난 3일 기각했다고 보도했다.

왼쪽부터 '최강야구'·'불꽃야구' 포스터. 각각 JTBC, 스튜디오C1 제공 AD 원본보기 아이콘

앞서 지난해 12월, 서울중앙지법 제60민사부는 JTBC가 스튜디오C1을 상대로 낸 저작권침해금지 및 부정경쟁행위 금지 가처분 신청에 대해 '불꽃야구'의 제작, 판매, 유통, 배포, 전송을 금지하는 판결을 내렸다.

이를두고 JTBC는 법원이 '불꽃야구' 시즌1이 실질적으로 '최강야구' 후속편에 해당한다고 판단했다고 밝혔다.

장시원 PD가 이끄는 스튜디오 C1은 은퇴한 야구계 전설의 선수들이 뭉쳐 전국의 야구 강팀들과 대결을 펼치는 예능 프로그램 '최강야구'를 시즌1부터 3까지 제작했다.

2022년부터 방영된 '최강야구'는 JTBC를 대표하는 스포츠 예능으로 자리 잡았다. 하지만 지난해 JTBC가 스튜디오C1이 '최강야구' 회당 제작비를 중복으로 청구하는 방식으로 최대 수십억 원에 달하는 비용을 과다 청구했다고 주장하면서 양사의 갈등이 불거졌다.

이후 JTBC는 새로운 제작진을 꾸려 시즌4를 만들겠다는 입장을 밝혔고, 장 PD도 지난해 5월부터 '최강야구' 기존 출연진이 나오는 별도의 유튜브 예능 '불꽃야구'를 선보였다.

양측은 저작권 침해 금지 등 본안 소송도 진행 중이다. 지난 2월 27일 열린 첫 변론기일에서는 저작권 주체를 놓고 맞섰다.

AD

'불꽃야구' 측은 제작을 강행한다는 입장이다. 제작진은 오는 19일 고척스카이돔에서 독립야구단 연천 미라클과 첫 경기를 열고 시즌2를 제작한다고 발표했다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>