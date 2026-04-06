남양주시, 재개발·재건축 조합 간담회 개최

‘주택정비 ONE-PASS’ 도입

부시장 주재 실무협의기구 가동

통합심의 등 통해 사업 기간 최대 7년 단축 선언

주광덕 남양주시장이 원도심의 균형 발전과 시민의 주거 환경 개선을 위해 재개발·재건축 현장의 목소리를 직접 듣고 파격적인 행정 지원책을 내놓았다.

주광덕 시장이 지난 3일 시청 목민방에서 관내 재개발·재건축 정비사업 조합장 및 추진위원장들과의 간담회를 개최하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

남양주시는 지난 3일 시청 목민방에서 주광덕 시장 주재로 관내 재개발·재건축 정비사업 조합장 및 추진위원장들과의 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 주 시장이 평소 강조해 온 '소통 행정'의 일환으로, 현장의 고충을 가감 없이 듣고 실질적인 해결 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 주 시장은 정비사업의 신속하고 안정적인 추진을 위한 '남양주형 주택정비 ONE-PASS 추진계획'을 직접 공유했다. 이 계획은 정비사업의 장기화로 인한 주민 불편과 사업비 부담 증가를 해소하기 위한 주 시장의 강력한 의지가 담긴 프로젝트다.

이날 간담회에는 주광덕 남양주시장을 비롯한 시 관계자와 관내 재개발·재건축 정비사업 조합장 12명, 추진위원장 2명이 참석했다. 참석자들은 정비사업 추진 현황을 공유하고 현장에서 체감하는 문제점과 개선 방안을 논의했다.

시는 정비사업 장기화로 인한 주민 불편과 사업비 부담 증가를 해소하고 향후 정비사업 수요 확대에 대응하기 위해 '주택정비 ONE-PASS 추진 계획'을 수립해 단계별 행정지원 체계를 강화한다.

주요 내용은 △정비사업 실무협의기구 설치 △정비사업 통합심의위원회 구성·운영 △해체공사 통합감리 기준 마련 △조합임원 운영·윤리 교육 실시 △맞춤형 정비사업 운영체계 정비 등이다.

특히 시는 부시장 주재의 실무협의기구를 통해 협의 지연 요인을 줄이고, 정비사업 통합심의위원회를 통해 건축·경관·교통·재해영향·도시계획 등 각종 심의를 원스톱으로 처리함으로써 사업 추진 속도를 높일 예정이다. 또한 해체공사 통합감리 기준을 마련하고 조합임원 교육을 강화해 사업 운영의 전문성과 투명성도 높일 방침이다.

이번 간담회를 계기로 시는 정비사업의 전 과정에서 불필요한 지연을 줄이고 단계별 지원을 통해 전체 사업 기간을 최대 6~7년 단축할 것으로 기대한다. 이를 통해 효율적인 원도심 균형 발전을 도모할 것으로 본다.

주광덕 시장이 지난 3일 시청 목민방에서 관내 재개발·재건축 정비사업 조합장 및 추진위원장들과의 간담회를 개최하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

주광덕 남양주시장은 "정비사업은 주민의 삶의 터전을 더 안전하고 쾌적하게 바꾸고 침체된 원도심에 활력을 불어넣는 매우 중요한 도시혁신의 과정"이라며 "시는 정비사업이 신속하고 체계적으로 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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이어 "더 책임있는 행정적 지원과 합리적 절차를 통해 예측 가능한 환경을 조성하고 추진 속도를 높여가겠다"고 말했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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