고령문화관광재단, 구석구석 문화가 있는 날

찾아가는 대가야 음악치료

경북 고령문화관광재단은 지난 1일 다산행정복합타운 3층 강당에서 '2026 구석구석 문화가 있는 날' 사업의 첫 프로그램을 개최했다.

이번 사업은 문화체육관광부와 경상북도가 주최하고 경북문화재단과 협력 하여 추진되는 문화예술 사업으로 문화 기반 시설로의 접근성인 낮은 지역 주민들에게 직접 찾아가는 문화서비스를 제공해 문화 향유 여건을 강화하고자 기획됐다.

이날 첫 행사에서는 대구가톨릭대학교 예술치료학과가 참여하여 '마을로 찾아가는 대가야 음악치료 프로그램'을 진행했다. 청년과 지역 주민이 함께하는 체험형 활동을 통해 세대 간 공감대를 형성하고, 문화예술을 매개로 한 치유의 시간을 제공했다.

'구석구석 문화가 있는 날'은 4월부터 11월까지 총 15회에 걸쳐 고령군 전역에서 운영되며, 노인, 아동, 장애인 등 다양한 계층을 대상으로 맞춤형 프로그램이 진행된다. 주요 내용으로는 ▲대가야 음악치료 ▲퓨전 국악 콘서트 ▲이야기 할아버지와 블랙라이트 공연 ▲어린이 문화 교실 ▲힐링 문화 한마당 등 다채로운 문화예술 프로그램이 포함되어 있다.

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고령문화관광재단 이승익 대표이사는 "문화 접근이 어려운 주민들에게 직접 찾아가는 문화서비스를 제공함으로써 지역 내 문화 격차를 해소하고자 한다"며 "앞으로도 지역 특색을 살린 다양한 문화 콘텐츠를 통해 군민 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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