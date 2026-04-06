박형덕 시장, 월드푸드·뮤직센터 방문 “지역경제 활성화 총력”

보산동 관광특구 민·관 소통으로 글로벌 문화 명소 도약

경기 동두천시는 지난 3일 보산동 관광특구 내 주요 시설인 '월드푸드 스트리트'와 '동두천 뮤직센터'를 방문해 현장 점검과 소통의 시간을 가졌다.

동두천시가 지난 3일 보산동 관광특구 내 주요 시설인 '월드푸드 스트리트'와 '동두천 뮤직센터'를 방문해 현장 점검을 하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 현장 점검은 월드푸드 스트리트 개소에 따른 보산동 관광특구 지역경제 활성화 방안을 모색하고, 뮤직센터의 전문적인 민간 위탁 운영 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

월드푸드 스트리트는 10개의 푸드하우스가 입점해 운영 중이며, 동두천 뮤직센터는 ㈜제이앤비글로벌기획에 운영을 위탁해 4월 1일부터 본격적으로 운영을 시작했다.

이날 현장에는 박형덕 시장을 비롯해 보산동 상가번영회 회장 등 이사회원이 함께 참여했다. 점검단은 월드푸드 스트리트 현장을 살피며, 상인들의 어려움을 직접 청취하고, 실질적인 지역경제 활성화 방안에 대해 의견을 나눴다.

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이어 1층 동두천 뮤직센터 공연장에서, 2026년 동두천 뮤직센터 운영 계획에 대한 브리핑을 청취했다. 이 자리에서는 뮤직센터가 지역 문화 활성화의 거점 역할을 강화하기 위한 방안에 대해 논의했다.

동두천시가 지난 3일 보산동 관광특구 내 주요 시설인 '월드푸드 스트리트'와 '동두천 뮤직센터'를 방문해 현장 점검을 하고 있다. 동두천시 제공 원본보기 아이콘

동두천시 관계자는 "현장 점검에서 제시된 의견을 반영하여, 보산동 관광특구가 글로벌 문화가 공존하는 문화 명소로 자리매김할 수 있도록 지원을 강화할 방침"이라며 "월드푸드 스트리트와 동두천 뮤직센터가 관광특구 지역경제 활성화의 중심 역할을 할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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