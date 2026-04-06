비박페스티벌 체류형 관광

전국 대표적인 봄 축제 거듭

경북 상주시는 지난 4일~5일까지 이틀간 전국적인 벚꽃 명소인 북천시민공원 일원에서 '2026 벚꽃에 물든 상상주도 비박페스티벌'을 개최했다.

이 행사는 '비박(Bivouac)'이라는 이색적인 소재와 낭만이라는 콘셉트를 결합한 체류형 축제로, 참가자와 시민들의 큰 호응 속에서 올해로 4회째를 맞이했다.

비박 페스티벌은 단순한 캠핑을 넘어 자연과 공연, 먹거리가 함께 어우러지는 체류형 관광 프로그램으로 꾸며졌다.

북천시민공원 일원에서 '2026 벚꽃에 물든 상상주도 비박페스티벌'을 개최했다./김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

참가자와 방문객들은 북천 벚꽃길 트래킹을 하며 공연과 퍼레이드를 함께 즐겼다. 또한, 행사장에는 가족사랑 포토 콘테스트 등 다양한 체험 행사와 벚꽃마을 야시장을 운영하며 비박페스티벌의 분위기를 한층 끌어올렸다.

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오상철 상주시장 권한대행은 "비박페스티벌은 체류형 관광을 통해 지역경제 활성화에 기여하는 상주의 대표적인 봄 축제로 자리매김하고 있다."라며 "앞으로도 지속적인 콘텐츠 확충을 통해 경쟁력 있는 관광 축제로 발전시켜 나가겠다."고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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