경남 창원특례시의회가 6일 시의회 의장단-집행기관 소통간담회를 열고 '차량 2부제'에 자체 참여하기로 결단했다.

다만 이달 21~27일 예정된 제151회 임시회 중에는 회의 출석을 고려해 5부제로 지키기로 했다.

경남 창원시의회 의장단-집행기관 소통 간담회가 열리고 있다. 창원특례시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이어서 의장단은 창원시 통합돌봄사업 추진 현황, 문화복합타운 개관 준비 상황, 해양누리공원 해양레저 체험센터 건립 추진 현황 등에 대해 살폈다.

의장단은 창원시 통합돌봄사업 시행에 관해 "공무원 정원 조례 개정 추진 과정에서 소통이 미흡했다"면서 "의회 동의나 승인이 필요한 사안에 대해 절차를 꼭 지켜달라"고 당부했다.

또 "통합 돌봄 서비스 읍면동 대상자와 수요에 따라 전담 인력을 차등 배치하는 방안을 검토해야 한다"라고 제안했다.

이날 의장단은 "지방의원은 차량 2부제 대상이 아니지만, 중동전쟁 여파로 인해 원유를 비롯한 에너지 수급이 불안정함에 따라 국가적 위기 극복에 동참하고자 차량 운행을 자제하기로 했다"고 했다.

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이날 의장단의 결단은 의회운영위원회 회의를 통해 최종 확정될 예정이다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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