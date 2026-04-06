오색삭도·물치항·재해 예방 집중 투자

양양군, 민생 경제 회복 위한 ‘추경 승부수’

강원도 양양군이 2026년도 주요 사업의 추진 동력을 확보하고 지역 경제의 활력을 불어넣기 위해 총 4553억 원 규모의 '2026년도 제1회 추가경정예산안'을 편성, 지난 3일 양양군의회에 제출하며 본격적인 심의 일정에 돌입했다.

이번 추경예산의 총 규모는 당초 예산인 4220억3592만원에서 333억1484만원(약 7.9%)이 증액된 4553억5076만원으로 확정됐다. 회계별로 살펴보면 일반회계가 4274억2617만원으로 대부분을 차지하며, 특별회계는 279억2459만원 규모로 편성되어 각 분야별 현안 사업에 적재적소 투입될 예정이다.

양양군은 어려운 대외 여건 속에서도 지방교부세 90억4400만원을 확보한 것을 비롯해 인구 감소 문제를 해결하기 위한 인구소멸대응기금 72억원을 예산안에 담았다. 또한 국·도비 보조사업 추진에 따른 보조금 44억4590만원 등을 반영하며 안정적인 재정 구조를 마련했다.

이번 추경안의 핵심은 '지역 경제 활성화'와 '군민 안전'이다. 우선 양양의 숙원 사업인 ▲설악산 오색삭도 설치사업에 70억원을 추가 투입하며 사업 추진에 속도를 낸다. 이와 함께 어촌 경제에 활력을 불어넣을 ▲물치항 수산물 종합판매장 건립 사업에 35억원을 편성, 관광객 유입과 어업인 소득 증대를 동시에 꾀한다는 복안이다.

농경지 인프라 개선과 재해 예방을 위한 예산도 대거 포함됐다. 상습 침수 피해를 막기 위한 ▲손양지구 배수개선사업(23억원)과 ▲양양남대천 지방하천 정비사업(7억5000만원) ▲수여지구 재해취약지 개선사업(5억원) 등을 통해 기후 위기에 따른 자연재해로부터 군민의 생명과 재산을 보호하는 데 만전을 기했다.

주민 생활 밀착형 환경 개선도 놓치지 않았다. 관광객과 주민들의 보행 편의를 위한 ▲하조대지구 보도정비공사(5억5000만원)와 위축된 소비 심리를 살리고 소상공인을 돕기 위한 ▲양양사랑상품권 할인보전금(4억7000만원) 등을 편성해 민생 경제의 실질적인 회복을 돕는다.

양양군 관계자는 "이번 추경예산은 단순히 규모를 늘리는 것에 그치지 않고, 지역의 미래를 결정지을 핵심 현안 사업들의 원활한 마무리와 군민들이 체감할 수 있는 안전한 정주 환경 조성에 모든 역량을 집중했다"며 "특히 인구 소멸 위기 대응과 지역 경제의 선순환 구조를 만드는 데 예산이 효율적으로 집행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

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한편, 이번 2026년도 제1회 추가경정예산안은 오는 14일 개회하는 '제297회 양양군의회 임시회'에서 각 상임위원회와 예산결산특별위원회의 심도 있는 심의를 거쳐 4월 중 최종 확정될 예정이다.

양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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