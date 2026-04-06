강원도 동해시가 중동 지역 정세 불안에 따른 국제유가 상승과 물가 변동에 대응하기 위해 '비상경제 TF'를 가동하고 민생 안정 대책을 본격 추진한다.

시는 이번 대응을 단순 점검이나 회의 수준이 아닌, 시민이 체감할 수 있는 즉시 실행 중심의 물가 안정 정책으로 추진한다는 방침이다.

동해시는 종량제봉투의 경우 이미 1년분 물량을 사전 확보해 둔 상태로, 최근 원자재 가격 상승에도 불구하고 가격 인상 없이 안정 공급을 유지할 계획이다.

이는 국제유가 상승에 따른 플라스틱 원재료 가격 인상 요인에도 불구하고 시민 생활 부담을 최소화하기 위한 선제적 조치다.

건설 분야에서는 아스콘 등 주요 자재 가격 상승에 대응해 단가 변동을 반영한 계약 관리와 수급 상황 점검을 병행한다. 이를 통해 공공사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 사업 지연과 비용 부담을 최소화한다는 계획이다.

동해시는 생필품 가격을 중점 관리 품목으로 지정해 상시 점검하고 가격 정보를 공개해 시민들의 합리적 소비를 지원한다. 또한 주유소 가격 담합, 불법 유통 등 시장 교란행위에 대해서는 집중 단속을 실시해 즉각적인 행정 조치를 취할 방침이다.

수출입기업지원팀은 동해상공회의소와 협력해 기업 애로사항을 수시로 접수하고 대체 시장 발굴과 수출 판로 다변화 등 실질적인 기업 지원을 추진한다.

동해시는 김정윤 부시장을 단장으로 ▲비상경제대응총괄 ▲수출입기업지원 ▲에너지대책 ▲민생안정 등 4개 대응반으로 구성된 비상경제 TF를 운영하고 있다.

오는 9일 시장 주재 대책회의를 통해 분야별 실행 과제를 점검하고, 10일 동해YWCA와 간담회를 열어 민관 협력 기반 대응도 강화할 예정이다.

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김정윤 부시장은 "중동 정세에 따른 국제유가 상승 영향이 생활물가와 건설현장까지 확산되고 있다"며"종량제봉투 안정 공급과 자재 대응 등 실질적인 조치를 통해 시민이 체감할 수 있는 물가 안정에 전 행정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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