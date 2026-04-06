왕인문화축제 신호탄

체류형 축제 시작

마라톤 대회장에 만개한 벚꽃으로 참가자들의 호평을 받은 영암 벚꽃마라톤대회. 영암군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영암군 왕인문화축제의 시작을 알린 '영암 벚꽃마라톤대회'가 3,500여 명이 참여한 가운데 성황리에 마무리됐다.

영암은 지난 4일 왕인박사유적지 일원에서 열린 이번 대회를 통해 본격적인 봄 축제의 막을 올렸다.

대회는 전날까지 이어진 비로 우려를 낳았으나, 출발과 동시에 날이 개며 벚꽃이 만개한 코스에서 축제의 상징적인 출발을 알렸다.

참가자들은 10km, 5km, 건강걷기 코스를 따라 벚꽃이 흩날리는 길을 달리며 영암의 봄을 체감했다. 가족 단위 방문객과 응원 인파까지 더해지며 행사장은 하루 종일 활기를 띠었다.

특히 윤재광 권한대행이 5km 코스에 직접 참여해 참가자들과 함께 달리며 현장 분위기를 함께했다.

군은 이번 대회를 왕인문화축제와 연계한 체류형 행사로 운영해 스포츠와 관광이 결합된 축제 모델을 선보였다. 마라톤을 시작으로 공연과 체험 프로그램이 이어지며 지역 전반에 봄 축제 분위기가 확산되고 있다.

또한 셔틀버스 운영과 교통 통제, 안전요원 배치 등 체계적인 지원을 통해 단 한 건의 큰 사고 없이 행사를 마무리했다.

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윤재광 영암군수 권한대행은 "벚꽃마라톤대회는 왕인문화축제의 시작을 알리는 의미 있는 행사였다"며 "앞으로도 영암의 자연과 문화를 함께 즐길 수 있는 축제를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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